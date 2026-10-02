Berazategui: una nena de 11 años fue encontrada muerta en su casa y detuvieron a cuatro familiares

La Justicia investiga las circunstancias en las que murió una nena de 11 años, identificada por sus iniciales N. G. P., cuyo cuerpo fue encontrado durante la madrugada de este jueves en una vivienda de Berazategui. Por el caso fueron detenidos cuatro familiares: su madre, su abuela y dos tíos maternos.

El hecho se conoció alrededor de las 2 de la madrugada, cuando personal del Comando de Patrullas llegó a una vivienda ubicada en la zona de calle 19, entre 115 y 116 de la citada localidad del sur del Gran Buenos Aires, luego de un llamado al 911.

En el domicilio, los agentes se entrevistaron con la abuela de la niña, identificada como Mónica Villalba , quien dijo haber encontrado a la menor ahorcada en el baño.

En un primer momento, la investigación se orientó hacia la posibilidad de un suicidio y la causa fue iniciada como averiguación de causales de muerte . Sin embargo, los primeros resultados de la autopsia llevaron a la Fiscalía a modificar el rumbo de la pesquisa.

De acuerdo con los resultados preliminares difundidos hasta el momento, los médicos forenses detectaron en el cuerpo lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda y signos de hemorragia interna.

También se informaron lesiones que podrían ser compatibles con un abuso sexual previo, aparentemente de antigua data.

Los hallazgos hicieron que la hipótesis inicial fuera revisada y que la fiscalía profundizara las medidas destinadas a determinar cómo murió la niña y qué ocurrió antes de su fallecimiento.

La investigación está a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N° 3 de Berazategui, que dispuso distintas medidas de urgencia y que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui intervenga en la pesquisa.

Cuatro familiares detenidos

A partir de los primeros resultados de la autopsia, la Justicia ordenó allanamientos en domicilios vinculados con el entorno familiar de la víctima y dispuso la detención de cuatro personas mayores de edad.

Se trata de la madre de la niña, su abuela y dos tíos maternos, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones.

Las detenciones, en este contexto, forman parte de las medidas adoptadas durante la investigación y no implican por sí mismas que la responsabilidad penal de los acusados haya sido determinada.

Tras conocerse los primeros resultados de la autopsia, la causa pasó de una investigación por averiguación de causales de muerte a una pesquisa bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte.

DIB