Saludable, nutritivo, sustentable y accesible: el huevo ratifica su liderazgo en la mesa de los argentinos y apunta a la economía circular

En el marco de la tradicional “Semana del Huevo y del Día Mundial del Huevo”, la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) presentó el balance del sector, destacando el sostenido crecimiento en el consumo per cápita y el compromiso de la industria con modelos productivos cada vez más eficientes y sustentables.

Al respecto, el Dr. Javier Prida, Presidente Ejecutivo de CAPIA, brindó un panorama del desempeño de la actividad:

«El año pasado cerramos con una producción de 406 huevos per cápita, de los cuales 398 se destinaron al consumo en el mercado interno. Para este 2026 proyectamos alcanzar una producción cercana a los 440 huevos per cápita, manteniendo una oferta sólida donde unos 430 huevos quedarán en la mesa de los argentinos. Esto ratifica al huevo como una proteína amigable, saludable, económica y de facilísimo acceso para toda la población.»

Proyecciones productivas y generación de empleo para 2026

Las estimaciones de CAPIA para el cierre de 2026 reflejan la consolidación del sector avícola nacional:

Facturación Global: Se prevé superar los U$S 2.200 millones .

Se prevé superar los . Parque Productivo: La cadena contará con un plantel de 67 millones de gallinas ponedoras .

La cadena contará con un plantel de . Empleo: La actividad involucrará a más de 32.000 personas entre empleos directos e indirectos.

Innovación y Economía Circular: el nuevo desafío de la industria

Más allá de responder a la demanda de una proteína de altísima calidad nutricional, la industria del huevo en Argentina avanza decididamente hacia la sustentabilidad a través de procesos de economía circular.

Desde CAPIA destacaron el trabajo de sus asociados productores e industrializadores avícolas que integran de punta a punta el circuito productivo, transformando sus propios cereales en alimento para las aves y comercializando luego el huevo fresco o procesado. Asimismo, mediante el proceso de cascado e industrialización, el cascarón es reaprovechado para la generación de diversos subproductos.

Un hito clave en esta agenda ambiental lo constituye el tratamiento de los efluentes y residuos orgánicos:

«Estamos trabajando fuertemente en el aprovechamiento integral del guano. Se están realizando inversiones muy importantes en el sector para procesarlo y comercializarlo como enmienda orgánica o fertilizante, según el tratamiento técnico aplicado, cerrando así un ciclo productivo cada vez más eficiente y respetuoso con el medio ambiente», concluyó Prida.