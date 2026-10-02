129º Expo Rural 9 de Julio: El municipio despliega un stand en la muestra

En el marco de la 129ª Exposición Rural de Nueve de Julio, la Municipalidad de Nueve de Julio cuenta con su tradicional stand, que este año presenta una propuesta multitemática, con especial protagonismo de la educación ambiental, la inclusión y la participación comunitaria.

Uno de los ejes centrales es la visita de alumnos de establecimientos educativos primarios y secundarios, quienes recorren el espacio y trabajan sobre distintas técnicas de reciclado y compostaje, incorporando conocimientos y prácticas vinculadas al cuidado del ambiente.



Asimismo, el stand cuenta con la participación del Taller de Arte Inclusivo, sumando una propuesta que pone en valor la creatividad y la expresión artística.

Por otra parte, se brinda información sobre el servicio de recolección de residuos, con detalles de las zonas, modalidades y horarios, y se dispone de un punto verde para la recepción de materiales reciclables, promoviendo la separación en origen y la recuperación de residuos.