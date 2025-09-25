Uniendo fuerzas: En Carlos María Naon vecinos se organizan y trabajan en cuidar el único camino de acceso al pueblo

Dice el dicho “la unión hace la fuerza” y esto parece que se cumple en la localidad de Carlos Maria Naon, como varias de las localidades del partido de 9 de Julio se ven amenazas por el agua que inunda al distrito y con ello el corte de tal vez el único acceso a la misma, en esta localidad en el límite con Bragado y Gral. Viamonte, su única vía de transito que les queda meramente pasable es la ruta provincial 70 o más conocida como el “acceso a Naon”, bajando por la ruta provincial 65

Carlos María Naon fue la última localidad en verse amenazada de quedar aislada. Las lluvias de los días 23 y 30 de agosto con más de 150 mms, paso el Acceso y lo corto en varias partes, lo que obligo a los vecinos movilizarse y salir, pala en mano, tractores y hasta una pala vial, altear, limpiar, pero el agua no pide permiso y hace de los suyo. Salvo dos o tres cortes donde se podía pasar sin problemas, por las lluvias del pasado fin de semana, complejizo la situación.

Unos 10/12 vecinos se fueron hasta el acceso para salvar el paso y no quedar aislados. Diego Campagnoni, es el presidente de la Sociedad de Fomento, y detallo el trabajo en dialogo con Radio Amanecer, FM 102.7 comentando que estamos haciendo lo que podemos, en colaboración con un prestador de servicio vial con una retro.

“Arrancamos limpiando canales, un alteo, construimos unos badenes, echamos escombros, todo en el Acceso, informo.

El dirigente fomentista de Naon, y contratista rural informo que hacia el lado de Dennhey no pueden salir, para Bragado el camino también ya está intransitable, y es por donde salían los camiones con carga, pero se rompió, por lo que estamos tratando de entubar y liberar ese camino. Por ahora solo nos queda el acceso, informo.

Campagnoni detalló que además de limpiar alcantarillas ya que estaban tapadas desde hace un largo tiempo, se realizó un canal lateral, no hemos podido salvar todo el camino, ya que hay unos 200 metros comprometidos con agua.

Hemos adquirido unos 50 camiones con escombros para echar sobre el mismo, se usó parte de la piedra que compro la Sociedad de Fomento para el acceso.

El vecino de Carlos María Naon también sabíamos que alguien de Junín dono dos tubos, pensábamos que era para Naon, pero del municipio nos dijeron que lo habían mandado para el partido de 9 de Julio, conto.

Si Campagnoni destaco, como transportistas, el Centro de Transportistas, productores rurales, el ACA, comerciantes de Naon están colaborando, por lo que agradeció el gesto de sumar