Con colaboración de los vecinos, otra zona de la ciudad le fue colocada piedra en calles de tierra

La Municipalidad de 9 de Julio informo que esta semana se llevaron adelante tareas de acondicionamiento para colocación de piedra en las calles Cavallari, entre Blas Parera y Juan B. Justo y culminación de trabajos de reconstrucción y limpieza de canalización lateral, en el marco de un trabajo articulado entre vecinos y el Municipio.

La adquisición del material fue realizada por los frentistas, mientras que el Municipio aportó la maquinaria y el personal necesario para concretar la obra.

Estos trabajos, contribuirán a optimizar la transitabilidad, favorecer el drenaje del agua y mejorar el acceso para quienes residen en el sector.