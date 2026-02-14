Una pick up sufrió el despiste y dio vuelta una casilla rodante que remolcaba

Alrededor de las 07:10 horas de la mañana de hoy sábado 14 de febrero se alerto a los medios de emergencia de Suipacha a raíz de un despiste y posterior vuelco sobre Ruta 5 en jurisdicción del partido de Suipacha.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 131,200 cuando una Volkswagen Amarok de color gris , que remolcaba una casilla rodante, se despistó y luego de derrapar sobre la cinta asfaltica se produjo el vuelco de la casilla que remolcaba, afortunadamente los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.

El vehículo circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy , conducido por Horacio Roldán de 71 años quien viajaba acompañado por Rubén M. Pereyra de 59 años, Norma Pereyra de 71 años y Graciela Noemí Pereyra de 67 años todos domiciliados en Merlo.,son hermanos y se dirigían en un viaje de vacaciones hacia el sur del país.

El tránsito de la ruta estuvo interrumpido durante las tareas de remoción de la casilla volcada. Intervino Policía Comunal de Suipacha, personal del concesionario vial Corredores Viales y Policía Vial Chivilcoy.

Fuente: Jorge Larsala