Una persona se quito la vida en el acceso a Dudignac

Conforme informo Policia Comunal de 9 de Julio en horas de la tarde de este viernes, una persona mayor de edad fue encontrada sin vida en inmediaciones del acceso a Dudignac, partido de 9 de Julio, en inmediaciones del lugar donde se encuentra ubicada una virgen, a escasos metros de la ruta provincial 65.

De acuerdo a información preliminar, el hallazgo fue comunicado a las autoridades, que se hicieron presentes en el lugar y brindaron resguardo del lugar, para el trabajo pericial.

Se labro una IPP caratulada «Averiguaciones causales de muerte», con intervención de UFI Mercedes. El hecho genero conmoción en la localidad, ya que la persona localizada sin vida es oriundo de Dudignac y se trata de un ex policía bonaerense.