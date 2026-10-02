El Autódromo de 9 de Julio ya vive la previa de un fin de semana a puro automovilismo

El próximo fin de semana, el escenario nuevejuliense será protagonista de una importante jornada nacional con la presencia de Procar 4000, Procar 2000, TC Platense, Fórmula Uno Nacional y Sport Prototipo Argentino.

El movimiento ya comenzó en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado”, donde durante la jornada de este jueves comenzaron a ingresar los primeros equipos que serán protagonistas del gran espectáculo automovilístico previsto para este fin de semana.

Boxes, vehículos de competición, motorhomes y estructuras de los diferentes equipos comenzaron a transformar el escenario nuevejuliense, anticipando un fin de semana que reunirá a cinco categorías y una importante cantidad de pilotos de distintos puntos del país.

La propuesta tendrá como protagonistas al Procar 4000, Procar 2000, TC Platense, Fórmula Uno Nacional y Sport Prototipo Argentino, conformando un programa que promete una intensa actividad en pista y un atractivo espectáculo para todos los amantes del automovilismo.

EL AUTOMOVILISMO YA SE INSTALÓ EN 9 DE JULIO

La llegada de los equipos representa uno de los momentos que marcan el comienzo de cada competencia.

Durante las próximas horas continuará el movimiento dentro del predio, con el armado de los boxes, preparación de los autos y puesta a punto de las estructuras que acompañarán a los protagonistas durante todo el fin de semana.

Desde el Automoto Club Nuevejuliense se viene trabajando en la preparación del escenario para recibir a las categorías, equipos, pilotos, dirigentes, periodistas y público que serán parte de esta nueva propuesta deportiva.

La presencia de estas cinco categorías vuelve a poner al Autódromo de 9 de Julio en el centro de la escena del automovilismo nacional, reafirmando el carácter histórico del escenario y su capacidad para recibir diferentes especialidades del deporte motor.

PRESENTACIÓN Y CONFERENCIA DE PRENSA

Como parte de la previa, este viernes 2 de octubre, desde las 20 horas, se realizará la presentación y conferencia de prensa de la competencia.

Será una oportunidad para que pilotos, representantes de las categorías, autoridades y medios de comunicación puedan compartir los detalles de lo que será un fin de semana cargado de actividad.

Desde el Automoto Club Nuevejuliense invitamos especialmente a periodistas, medios de comunicación, fotógrafos, comunicadores y representantes de la prensa local y regional a participar de esta presentación.

TODO LISTO PARA RECIBIR A LOS PROTAGONISTAS

Con los primeros equipos ya instalados, el Autódromo comienza a cambiar su fisonomía habitual.

El sonido de los motores, el movimiento en los boxes y la presencia de los autos de competición anticipan lo que será un fin de semana especial para los fanáticos. La actividad continuará durante las próximas jornadas con las distintas instancias previstas para cada categoría, hasta llegar a las competencias que definirán a los protagonistas del fin de semana.

El Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado” vuelve a abrir sus puertas al automovilismo nacional.

Desde el Automoto Club Nuevejuliense invitamos a toda la comunidad y a los aficionados de la región a acompañar esta gran fiesta del deporte motor. 9 de Julio ya está en marcha.

Los equipos ya llegaron. Los motores están listos. El automovilismo vuelve a ser protagonista.

Prensa Automoto Club Nuevejuliense