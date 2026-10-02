Comenzó la 129º Expo Rural de 9 de Julio, donde se revalida la potencialidad del campo y el distrito

Bajo una leve llovizna comenzó este jueves 1 la 129º Expo Rural de 9 de Julio y que se desarrolla hasta el domingo 4, con una variada propuesta, aunque algunas de ellas debieron suspenderse por las condiciones climáticas como el Concurso de Novillos y el tambo, debido a que por 48 horas no se puede movilizar carga, sin embargo, el resto del programa de la primera jornada se cumplió con total normalidad y con un fluido marco de público visitante.

Desde la organización su presidente, Hugo Enríquez destaco la muy buena participación de expositores lo que hace que la muestra se vea muy linda, pero es además lo que somos los nuevejulienses, con una gran potencialidad, subrayo el directivo de la Rural.

La muestra en su primera jornada cerro con dos charlas, por un lado, la empresa Comercial 9 de Julio junto a Tecno Drones Saladillo, brindo una destacada charla sobre uso de drones DJI en agricultura, ganadería y seguridad.

Por su parte Julieta Campelli, ante un muy marco de publico dejo varios tips en el arte de comunicar para vender.

Tuvieron un muy marco de trabajo las Escuelas CEPT 15 El Chajá e Inchausti, que fueron recibiendo público con ganas de conocer la oferta educativa y el trabajo que realizan.

En dialogo con El Regional Digital Hugo Enríquez reflexiono que se viene de un año 2025 difícil y aun así los expositores han puesto todo de si, y nos hemos visto muy sorprendidos con la calidad de máquinas y tecnologías expuestas aquí.

Este año la Expo Rural de 9 de Julio sorprendió con un Podcast impulsado por la comisión de ganadería y el Ateneo de Sociedad Rural de 9 de Julio. Son tres espacios y el primero de ellos tuvo como punto una empresa ganadera, como lo es Cabaña La Querencia, donde se sentaron Pablo Appella y su hija Catalina y que se puede ver. AQUÍ. Para este viernes, la empresa Los Lubes será quienes contaran su historia productiva y familiar.

Para hoy viernes 2

Adema del desarrollo de visitar los distintos stands en la 129º Expo Rural de 9 de Julio, a la hora 10, se dra la primera de las dos charlas para hoy viernes 2.

Alumnos del Colegio ORT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abocará a plantea el desafío de Emprender Aprendiendo. Son estudiantes de dicho colegio y que crearon una aplicación “Sierena IA”, que anticipa de posibles inundaciones.

Por la tarde a las 19hs, se dará una charla sobre carne Wagyu y que finalizará con una cata de este tipo de carne de alto valor.