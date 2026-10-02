Etapa regional de robótica: Otra vez ChajaBot a instancia provincial

En la jornada de este viernes se desarrollo en la ciudad de Chivilcoy, la instancia Regional de Robótica, en la que resultó ganador el proyecto “CHAJABOT”, presentado por alumnos y docentes del CEPT N° 15 del Paraje El Chajá, de 9 de Julio.

Con este importante resultado, el establecimiento educativo rural logró avanzar a la Etapa Provincial, que se desarrollará el próximo 27 de octubre en la ciudad de La Plata.

Cabe destacar que el desarrollo de CHAJABOT por parte de alumnos del 7mo.. año del CEPT El Chaja, ya había obtenido el primer lugar en la Feria de Ciencias tanto en lo local, regional y provincial, ahora llega en el area de Robotica, donde tambien la escuela participo con otro proyecto como lo es Eco Avi, de 3era año

Los alumnos de ambos proyectos fueron acompañados por los profesores Ariel Peralta y Javier Fantini. Desde la Jefatura Distrital de Educación expresaron sus felicitaciones y agradecimiento a los alumnos y profesores del CEPT N° 15 por el logro alcanzado y por el compromiso demostrado en esta propuesta educativa.