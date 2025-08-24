Una niña de Urdampilleta murió en accidente de tránsito en la ruta 205

Un luctuoso accidente de tránsito se produjo en horas de la tarde de este sábado en el kilómetro 253 de la ruta nacional 205, en el que encontró la muerte una niña menor de edad.

Un automóvil Volkswagen Gol, dominio GOX 543, que circulaba por esa ruta con un pequeño carro enganchado transportando distintos elementos, volcó en ese lugar sin la participación de otros vehículos.

El mismo era conducido por Juan Carlos Yeri y era acompañado por Erica Alicia Yeri, ambos con domicilio en Florencio Varela, en tanto que también viajaban María del Carmen Mastrodoménico y la pequeña Leila Cataleya, de 5 años, oriundas de la localidad de Urampilleta en el partido de Bolívar

Como consecuencia del despiste y posterior vuelco, el conductor del rodado y la menor de 5 años fueron llevados al hospital de General Alvear donde se produjo el deceso de niña.