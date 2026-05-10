Absa informa de drenajes programados en la red de agua para este lunes. Que zona afectara en la ciudad
ABSA informa que durante la madrugada del próximo lunes 11, se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.
El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red para lo cual, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:
Salta y Joaquín V. Gonzalez
Salta y Santiago del Estero
Vedia y Sarmiento
Irigoyen y Cavallari
Robbio y San Martín
Durante los trabajos, es probable que se registre baja presión en la red de distribución y que se produzca anegación en la vía pública en los sectores mencionados.
Una vez finalizadas las maniobras, el servicio de agua se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, se recomienda dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual.
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