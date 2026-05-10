Absa informa de drenajes programados en la red de agua para este lunes. Que zona afectara en la ciudad

ABSA informa que durante la madrugada del próximo lunes 11, se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.

El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red para lo cual, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:

Salta y Joaquín V. Gonzalez Salta y Santiago del Estero Vedia y Sarmiento Irigoyen y Cavallari Robbio y San Martín

Durante los trabajos, es probable que se registre baja presión en la red de distribución y que se produzca anegación en la vía pública en los sectores mencionados.

Una vez finalizadas las maniobras, el servicio de agua se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, se recomienda dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual.