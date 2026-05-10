Play Offs Liga Nuevejuliense de Futbol: Hoy se definen los clasificados a las semfinales

Hoy domingo 10 de mayo desde las 15:30hs se va a disputar los partidos de revancha de cuartos de final y de donde clasificaran los cuatro equipos a las semifinales del Octogonal de la Liga Nuevejuliense de Futbol.

En esta instancia no se contempla la posibilidad de definición por penales, porque en caso de igualdad en cada una de las series prevalecerá el de mejor ventaja deportiva.

Atlético Naón será local ante Atlético Patricios, después del 1 a 0 del CAN de visitante y la ventaja deportiva. Patricios debe ganar por dos tantos de diferencia para clasificar.

San Martín recibirá a Atlético 9 de Julio. El Santo ganó 2 a 0 el primer partido y además tiene ventaja deportiva. Atlético debe ganar por tres goles de diferencia para dar vuelta la serie.

Once Tigres será local ante San Agustín. El Tigre ganó 1 a 0 y tiene a su favor la ventaja de mejor ubicación en la primera fase. El Granate debe ganar por dos goles de diferencia.

French recibirá a Libertad. El equipo lagunero ganó 1 a 0 en la ida y en este caso la ventaja deportiva es de French, que debe ganar para revertiría la situación sin importar la diferencia.

PARTIDOS REVANCHA

15.30 hs: Naón (1) – Patricios (0). Arbitro: Ricardo Tripulillo.

15.30 hs: San Martín (2) – 9 de Julio (0). Arbitro: Enrique Márquez.

15.30 hs: French (0) – Libertad (1). Arbitro: Julio Márquez.

15.30 hs: Once Tigres (1) – San Agustín (0). Arbitro: Martín Utello.