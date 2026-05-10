Estrategia: Manejar el ganado en condiciones de exceso hídrico

La región de los bajos submeridionales del centro-norte de Santa Fe y sur del Chaco tienen un promedio histórico de lluvias del orden de los 1200 milímetros anuales en la zona oriental y hasta 800 en la zona occidental. En pocos días se registraron entre 300 y 600 milímetros, es decir la mitad de lo que cae en un año. A las abundantes lluvias registradas se suman al agua que se escurre desde Chaco y Santiago del Estero, lo que complica, aún más, la situación.

De acuerdo con Mario Basan Nickisch –especialista del INTA Reconquista, Santa Fe–, “los recientes excesos hídricos superficiales afectan directamente las áreas urbanas como rurales. Las localidades más afectadas fueron Villa Minetti, San Bernardo (departamento Nueve de Julio) y Fortín Olmos (departamento Vera)”.

De acuerdo con un informe del INTA Reconquista, “el principal problema identificado es el anegamiento en los caminos de tierra, lo que dificulta el acceso a las localidades afectadas y genera aislamiento”. Asimismo, el especialista sostuvo que “las inundaciones afectan a los establecimientos ganaderos, especialmente en zonas bajas e inundables. La falta de dormideros adecuados obliga a movilizar la hacienda, lo que requiere identificar y gestionar lugares aptos para su traslado”.

En este sentido, el área de ganadería del INTA Reconquista advirtió sobre el fenómeno Niño pronosticado para los próximos meses, por lo que es importante planificar las acciones y estrategias de los sistemas productivos. “Las consecuencias se extenderán durante el otoño, el invierno y la primavera. Por esto será clave tomar decisiones vinculadas al manejo del rodeo, la alimentación, la sanidad y la infraestructura”, sostuvo Basan Nickisch.

Una de las primeras medidas recomendadas es evaluar la situación del establecimiento y, en caso de escenarios críticos, reducir la carga animal. “Hay que priorizar las categorías más estratégicas, como vaquillonas de reposición y vientres con mejores perspectivas productivas, y avanzar en la venta de animales menos eficientes o de menor valor futuro”. También, el especialista recomendó prestar especial atención a los toros en servicio y evaluar alternativas para categorías como terneros, novillos y vaquillas, incluyendo destete precoz, engorde a corral o venta. El manejo del pastoreo es otro de los puntos a tener en cuenta. En esta línea, destacó la importancia de conocer la disponibilidad real de forraje y planificar en función de la evolución del agua y la humedad del suelo.

Entre las principales recomendaciones se incluyen diferir potreros, evitar la sobrecarga en pastizales naturales y dividir los lotes con alambrado eléctrico para facilitar la rotación. “En este contexto, es necesario contar con reservas forrajeras o planificar su compra o confección, especialmente de cara al otoño”, detalló Basan Nickisch, quien no dudó en asegurar que “en estas condiciones, el riesgo sanitario es muy alto”. Por eso, recomendó reforzar la prevención mediante vacunaciones y monitorear la aparición de enfermedades asociadas, como leptospirosis, carbunclo y pietín.

Además, destacó la importancia de mantener en condiciones las instalaciones para facilitar intervenciones sanitarias y traslados. En situaciones donde se recurra al encierre a corral, Basan Nickisch recomendó asegurar una adecuada superficie por animal. “Es necesario asignar no menos de 8 metros cuadrados por animal, asegurando al menos cinco metros cuadrados secos por animal para dormidero”. Asimismo, remarcó la importancia de contar con buen acceso a comederos y agua, y evitar cambios bruscos en la dieta para reducir el estrés.

“Cada establecimiento debe adaptar estas recomendaciones a sus condiciones particulares, considerando la diversidad de ambientes del norte santafesino. La planificación, el monitoreo de los pronósticos climáticos y la toma de decisiones oportunas serán determinantes no solo para atravesar la emergencia, sino también para acelerar la recuperación de los sistemas productivos una vez que disminuyan los excesos hídricos”, según destacó el área de ganadería del INTA Reconquista.