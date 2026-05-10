Bomberos Voluntarios: Intensa capacitación de rescate en situaciones difíciles

Desde este sábado en horas de la mañana y hasta este domingo, más de 20 Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y la región, llevan adelante una capacitación de rescate de personas en altura y situaciones difíciles de ingreso y egreso, comento el segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, Cesar Gatti.

Bajo la instrucción del especialista en espeleología, Raúl Carrizo, agentes de diversas localidades pertenecientes a la Región Centro de Bomberos y de la Región Norte, participan del rescate en altura y escenarios complejos en un edificio en construcción, de calle La Rioja y Santa Fe.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio fue sede de una importante capacitación regional y provincial que reunió a efectivos de diversos cuarteles con el objetivo de incorporar nuevas técnicas de trabajo y unificar criterios ante emergencias en terrenos difíciles.

César Gatti, destacó la relevancia de este encuentro que contó con la participación de cuarteles de la Región Centro-Oeste (Dudignac, Pehuajó y Henderson) y la Región Norte (Matanza, Merlo, San Fernando y Escobar), además de los instructores provenientes de la Región Sur (Benito Juárez), y que luego de un dialogo que se venía manteniendo con Raúl Carrizo, es que podemos contar con sus conocimientos”, subrayo en dialogo con El Regional Digital.

Innovación en el rescate

En tanto que el instructor, es integrante de la Comisión directiva de Bomberos de Benito Juárez y experto en espeleología (estudio y exploración de cuevas) con más de 30 años de trayectoria, quien en la última semana trabajo en capacitación en cuevas en el Perú.

Carrizo, quien además es instructor en espeleosocorro, explicó a El Regional Digital, que el objetivo es adaptar las tácticas utilizadas en cuevas al ámbito de los bomberos.

«Lo que hemos hecho es utilizar técnicas de espeleosocorro y llevarlas al ámbito de bomberos, ya que pueden ser muy útiles en determinadas situaciones. Son técnicas simples que requieren pocos recursos materiales y humanos, ideales para intervenciones donde no siempre se cuenta con una dotación numerosa», detalló Carrizo.

Entrenamiento en escenarios reales

La jornada se desarrolló en un ambiente controlado, utilizando como escenario un edificio en construcción cedido al cuartel para las prácticas. Durante la actividad, los bomberos practicaron maniobras de evacuación con pacientes y camillas, simulando condiciones críticas que podrían enfrentar en silos, techos o edificios de altura.

En ese sentido, Gatti subrayó que “estas prácticas son fundamentales dado que la respuesta en una emergencia depende directamente de la adaptabilidad al terreno. «Tratamos de incorporar nuevos conocimientos y técnicas para adaptarlas al escenario que nos toque en ese momento».

Para hoy domingo el trabajo estaba programado para rescate de persona con camilla. Mientras que sobre el medio día se entregan en el marco de un almuerzo, diplomas de asistencia de la capacitación.

Agradecimientos y comunidad

Finalmente, Cesar Gatti, agradeció el apoyo de la Comisión Directiva y el esfuerzo de los instructores y el personal que colaboró con la logística, resaltando el clima de camaradería entre los distintos cuarteles de la provincia, como así también a la empresa que cedió el espacio para la capacitación.