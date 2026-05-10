Navone sigue escribiendo su historia en Roma: Ahora venció al número 5 del mundo y avanzó a tercera ronda

El tenista nuevejuliense Mariano Navone consiguió este sábado el triunfo más importante de su carrera al derrotar al canadiense Félix Auger-Aliassime, actual número 5 del ranking mundial, y avanzar por primera vez a la tercera ronda del Masters de Roma.

En una verdadera batalla disputada en el histórico Foro Itálico, Navone se impuso por 7-6 (4) y 7-6 (5), luego de casi tres horas de juego, firmando además su primer triunfo ante un jugador del top 10.

El representante de 9 de Julio mostró personalidad, temple y gran solidez en los momentos decisivos para superar a un rival de enorme jerarquía internacional.

De esta manera, dejó atrás una marca que se le venía negando y logró, por primera vez, meterse entre los 32 mejores de un torneo de categoría Masters 1000.

“Fue un partido muy especial. Mi primera victoria ante un top 10 en Roma, en uno de los Masters 1000 más lindos”, expresó Navone una vez finalizado el encuentro.

“Es una victoria muy importante para mi confianza y por todo lo que representa. No puedo estar más contento de estar en tercera ronda por primera vez”, señaló.

El triunfo del nuevejuliense toma aún más valor por la entidad del rival. Auger-Aliassime llegaba con buenos antecedentes en la temporada europea sobre polvo de ladrillo y con destacadas actuaciones recientes en el circuito.

Ahora, Navone aguardará por su próximo compromiso en dieciseisavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre el serbio Hamad Medjedovic y el brasileño João Fonseca.

Con esta resonante victoria, Mariano Navone sigue escribiendo una página histórica para el tenis argentino y, especialmente, para el deporte de 9 de Julio.