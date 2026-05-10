En Bragado, estaría faltando un dinero que se recaudo para un viaje educativo

En las últimas horas comenzó a circular el rumor sobre el malestar existente en la comunidad educativo de la Escuela Técnica N° 1 de Bragado “Pedro Núñez” a raíz de una situación derivada de un supuesto faltante de fondos que se habían reunido para un fin específico, informo el sitio Bragado Es Noticia.

Hasta el momento no hay ninguna comunicación oficial y todo circula a través de posteos en redes sociales y grupos de whatsapp.

Se habla de una suma de varios millones que estaba destinado a un viaje educativo que se realizaría en Julio.

Las versiones dan cuenta que el dinero se habría depositado en la cuenta de una persona en particular, no en cuentas oficiales del establecimiento o cooperadora.

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