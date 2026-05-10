Con mas de 1 millón de has cosechadas, la soja entra en el tramo final, pero el trigo no mejora su intención de siembra

En un nuevo informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, se destaca que con el pasado fin de semana largo la trilla no paró en la región. En los últimos 7 días se cosecharon 630.000 ha de soja de 1ra y 600.000 de 2da.

La soja de 1ra avanzó 22 p.p. con lo que ya se recolectó el 90% del área implantada, quedando pendientes solo 300.000 ha. El centro-sur de Santa Fe prácticamente finalizó la cosecha, con un avance del 97%. En el sur provincial y el sudeste de Córdoba también restan muy pocos lotes por levantar, con un progreso cercano al 95%. En el noroeste de Buenos Aires el avance alcanza el 84%, mientras que en el noreste bonaerense llega al 78%. “En apenas 10 días se logró recolectar prácticamente toda la soja de primera y gran parte de la soja de segunda”, dicen en Junín. En San Pedro señalan que el ritmo de trilla logró estabilizarse luego de un comienzo complicado por lluvias intermitentes, que habían provocado rebrotes y problemas de humedad. En cuanto a la soja de 2da, el avance es del 60%. Aun así, el progreso continúa por detrás del año pasado, cuando para esta fecha ya se había cosechado el 70% del cultivo. El centro-sur santafesino lidera el avance con el 90% recolectado, mientras que en el resto de la región la cosecha se ubica entre el 50% y el 65%.

¿Qué rindes salen de las localidades?

En el norte de Buenos Aires, este año se destaca que los mejores resultados son los del centro y oeste con un rinde zonal de 43,5 a 45 qq/ha. En Junín, los promedios oscilan entre 44 a 55 qq/ha y picos de hasta 60 qq/ha. En soja de segunda, la mayoría de los cuadros se ubican entre 38 y 42 qq/ha En General Pinto, los rindes de soja de 1ra rondan 50 qq/ha. En el sur de Santa Fe, el promedio regional alcanza 43,8 qq/ha. Se destaca San Gregorio, con rindes de 45 qq/ha en soja de 1ra y 31 qq/ha en la de 2da.

En el centro-sur de Santa Fe, el promedio zonal se ubica en 41 qq/ha. Carlos Pellegrini se destaca con 50 qq/ha en soja de 1ra y 40 qq/ha en soja de 2da. En Cañada de Gómez los rindes rondan los 38 qq/ha (1ra). El sudeste de Córdoba registra un promedio de 41 qq/ha. En Marcos Juárez, la soja de primera promedia 50 qq/ha y la de segunda 38 qq/ha. Más hacia el sudeste, en la zona de Corral de Bustos, los rindes descienden a 30 qq/ha en soja de 1ra y 25 qq/ha en la de 2da. Los rindes más bajos de la región se concentran en la franja este, desde los alrededores de Rosario hasta San Pedro. En Acebal, la soja de primera apenas alcanza 20 qq/ha. En San Pedro, los promedios oscilan entre 10 y 15 qq/ha, con lotes que apenas llegan a 7 u 8 qq/ha. En contraste, en los alrededores de Pergamino, los rindes de soja de primera vuelven a ubicarse cerca de los 50 qq/ha.

La primera lluvia de mayo deja algunos milímetros en el este de la región núcleo y tormentas de gran impacto en el SE bonaerense

La tormenta que acechaba, acelerando la trilla, finalmente dejó entre 20 y 40 mm en la franja este de la región central. La variabilidad atmosférica del otoño ha vuelto a manifestarse con otro cambio de circulación, el ingreso de aire más húmedo, y el retorno de las lluvias. El establecimiento de otro centro de baja presión, a la altura del sudeste bonaerense, fomentó un nuevo proceso de ciclogénesis, potenciando el desarrollo de precipitaciones de variada intensidad. “Afortunadamente, esta vez las lluvias producidas han sido mucho más breves que en abril. El sistema de tormentas ya se desplazó hacia Entre Ríos y Corrientes”, dice Elorriaga. Las recientes tormentas en algunos casos han sido puntualmente muy intensas, dejando fuertes eventos de lluvias, granizo y vientos, incluso con la presencia de un tornado en Las Flores. La zona más afectada ha sido el SE bonaerense. “Allí, todavía los fuertes vientos están afectando a la región”

Siembra 2026/27: “el trigo va por escalera; la urea por ascensor”

Así lo resumen los ingenieros de Aldao. A menos de un mes de la siembra, el trigo, a pesar de su mejora en precio, no logra revertir el recorte estimado de 300.000 ha: “no compensa los nuevos aumento de la urea”, explican. “La mejora es insuficiente para enfrentar una urea de 1.000 U$S/tn”. Los fertilizantes se convirtieron en el principal freno para el impulso productivo que arrastraba el trigo, tras un año en el que superó todas las expectativas productivas. Aunque el agua en los perfiles acompaña las decisiones de siembra y en las últimas semanas el precio a cosecha mostró un leve repunte, la ecuación sigue sin cerrar. Con valores en torno a 229 u$s/tn para diciembre, el cereal no logra compensar el aumento de los costos. La urea se mueve con valores muy cercanos a los 1.000 u$s/t. En la encuesta de esta semana, surge un dato clave, algo que se repite en la región: prácticamente no se hicieron compras anticipadas de urea. Incluso, en Marcos Juárez, que registran algunas adquisiciones, muchos productores evalúan re direccionarlas hacia el maíz ante los márgenes ajustados del trigo. También se habla de estirar los plazos como estrategia: “arrancar con fósforo a la siembra y postergar el nitrógeno, dejándolo librado a que se produzca una baja de precios”. Pero, algunos técnicos advierten que eso no se puede considerar una estrategia y es asumir una fertilización deficiente que limitará el potencial del cultivo. Por eso, muchos están aplazando decisiones, aunque otros empiezan a pensar directamente en nuevos recortes. “Aún hay tiempo, aunque ya estemos arrancando mayo y normalmente ya tenemos definido el plan de siembra fina”. Por ahora no hay cambios significativos y se sigue estimando un recorte de 300.000 ha, lo que se traduce en un 17% menos de área que en el 2025. Los números no entusiasman, los asesores hablan de rindes de indiferencia de 35 a 40 qq/ha en campo propio y de hasta 50 qq/ha en arrendados, “niveles difíciles de garantizar”, dicen. En zonas más alejadas del puerto, como en los alrededores de Junín, no esperan grandes cambios en superficie y aparecen estrategias para bajar costos, como la entrega directa a molinos cercanos, siempre y cuando la calidad acompañe. En Pergamino la caída rondaría el 10% y en Carlos Pellegrini el 8%. En el otro extremo, donde la gruesa sintió más la seca, como en el noreste bonaerense, sur santafesino y sudeste cordobés— se proyectan los mayores recortes. En Bigand estiman una baja del 20% y en Marcos Juárez hablan de caídas de hasta el 30%.