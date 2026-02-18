Una mujer está en gravísimo estado tras un intento de femicidio en Junín

Profunda conmoción entre los vecinos causó la disputa ocurrida esta madrugada de martes en torno a una vivienda de calle Chile al 137.

Por circunstancias que la justicia y la policía trataban de establecer, el hecho se produjo tras la fuerte discusión que mantenía una pareja puertas adentro.

Aparentemente los sucesos fueron subiendo de tono hasta que se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Como consecuencia de ello fue baleada una mujer de 29 años por quien sería su pareja, un hombre de 25.

El accionar policial logró detener al imputado quien fue aprehendido, en tanto que la víctima fue trasladada al hospital público con asiento en nuestra ciudad y hasta el momento se hallaba internada en la unidad de terapia intensiva del centro sanitario, en el medio la presencia de dos criaturas, una de 2 años y otra de meses.

La fiscal Fernanda Sanchez inició la investigación en colaboración con la policía científica y el Comando de Patrullas, de la fuerza bonaerense, quienes detuvieron al agresor y secuestraron el arma con que se cometió el hecho, que fue caratulado como “femicidio en grado de tentativa”.

