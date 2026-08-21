Una importante cantidad de vecinos autoconvocados marchó para reclamar mayor prevención y seguridad

Más de 300 vecinos participaron este jueves por la noche de una marcha convocada por vecinos autoconvocados para reclamar mayor prevención y seguridad ante la preocupación por los hechos delictivos y distintas situaciones que se registran en las calles de Chivilcoy.

La concentración comenzó en el Monumento a los Fundadores. Desde allí, los manifestantes dieron una vuelta a la Plaza 25 de Mayo de manera pacífica, expresando las consignas de la convocatoria. Posteriormente, se dirigieron hacia el Palacio Municipal y la esquina de la Comisaría Primera, donde permanecieron reclamando mayores medidas de prevención.

En ese marco, un grupo de vecinos y comerciantes fue recibido por el secretario de Seguridad, Néstor Dabi; el director del área, Luis Antonelli; y el asesor Marcelo Loyola. Durante el encuentro se intercambiaron distintas consideraciones sobre la situación actual y los reclamos planteados durante la movilización.

“El reclamo es por prevención”

Uno de los principales planteos de los vecinos fue que la movilización no tenía como objetivo confrontar con los funcionarios municipales, sino expresar una preocupación que, según señalaron, lleva más de un año. «Esto no es algo personal con ustedes. El reclamo es uno solo: prevención”, plantearon durante la reunión.

Los comerciantes y vecinos sostuvieron que, más allá de las decisiones posteriores de la Justicia, una mayor presencia policial en las calles permitiría evitar que determinados hechos lleguen a concretarse. En ese sentido, remarcaron que consideran insuficiente la cantidad de efectivos destinados al patrullaje preventivo.

También cuestionaron que, luego de determinados hechos o reclamos públicos, se produzcan refuerzos durante algunos días para posteriormente retornar a una situación similar.

El Municipio reconoció el déficit de efectivos

Desde la Secretaría de Seguridad reconocieron la falta de personal policial disponible para las tareas de prevención y explicaron que la Policía depende del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, informaron que el intendente Guillermo Britos mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad bonaerense y que, a partir de esas gestiones, se notificó inicialmente la llegada de 17 efectivos, a los que se sumarían más agentes. También se prevé la incorporación de motocicletas de alta cilindrada, del tipo GPM, para reforzar el patrullaje.

Según se explicó durante la reunión, actualmente el partido de Chivilcoy cuenta con alrededor de 130 efectivos en total, incluyendo personal de los destacamentos, Comisaría de la Mujer, administrativos y otras funciones, por lo que el número disponible específicamente para tareas operativas y de prevención es considerablemente menor.

En cuanto a los recursos móviles, se indicó que hay aproximadamente 18 patrulleros, además de cinco vehículos de Tránsito y cinco correspondientes a la Guardia Urbana.

Respecto de los efectivos que se encuentran con carpeta médica, las autoridades señalaron que se trata de un régimen administrado por la Provincia y que el Ministerio de Seguridad trabaja mediante protocolos para intentar reincorporar personal.

Reclamo por una política de seguridad sostenida

Durante el encuentro, los vecinos cuestionaron algunas declaraciones oficiales que habían presentado a Chivilcoy como un “modelo” en materia de seguridad, señalando que esa caracterización no se condice, a su entender, con la sucesión de hechos delictivos registrados recientemente.

También reclamaron medidas estructurales y sostenidas en el tiempo y plantearon la necesidad de recuperar una mayor presencia policial en las calles.

Entre otros puntos, mencionaron la posibilidad de volver a contar con un esquema similar al de la antigua Policía Local y cuestionaron el alcance de la Guardia Urbana, al considerar que no cuenta con las mismas facultades ni el poder disuasivo de una fuerza policial.

Desde Seguridad recordaron que la Policía Local funcionó durante varios años. Según explicaron, posteriormente la Provincia decidió unificarla con la Policía Comunal, modificando su funcionamiento.

Las autoridades también hicieron referencia a los últimos episodios registrados durante el fin de semana y señalaron que tuvieron una respuesta operativa que derivó en cuatro aprehensiones: dos mayores de edad con antecedentes y dos menores de 17 años, quienes posteriormente recuperaron la libertad por disposición judicial.

En este punto, los funcionarios manifestaron compartir la preocupación de los vecinos respecto de lo que definieron como una “puerta giratoria” en los casos que involucran a menores, aunque remarcaron las limitaciones legales con las que cuenta la Policía.

Controles en trenes, motos y picadas

Otro de los temas planteados fue la necesidad de reforzar los controles en los servicios ferroviarios provenientes de Once. Desde la Secretaría explicaron que actualmente se realizan controles con personal de civil y del gabinete técnico para identificar personas en la estación, teniendo en cuenta además las paradas intermedias que fueron incorporadas al servicio.

Los vecinos también plantearon situaciones vinculadas con picadas clandestinas en las rutas de acceso, circulación de motos por las veredas, falta de patentes y cascos y agresiones contra inspectores y móviles municipales.

Durante la reunión se analizó además la posibilidad de avanzar con mayor rapidez en la compactación de escapes y rodados secuestrados. Los funcionarios explicaron que el procedimiento vigente establece el secuestro y que, transcurridos 60 días sin que se regularice la situación, se puede avanzar con la compactación.

También se abordaron las dificultades que enfrentan los agentes durante las persecuciones de motociclistas menores de edad. Los funcionarios presentes explicaron que un accidente durante una persecución puede derivar en consecuencias penales para el propio efectivo, lo que constituye una de las dificultades operativas que enfrenta el personal.

Reclamos por venta ambulante y distintos sectores de la ciudad

Los comerciantes reclamaron además mayores controles sobre vendedores ambulantes provenientes de otras localidades y señalaron distintos sectores donde, según manifestaron, se producen situaciones conflictivas, entre ellos las inmediaciones de Plaza Moreno, la avenida 84 y Gral. Frías y el Anfiteatro Municipal.

Otro de los puntos analizados fue la cantidad de recursos policiales que demanda la atención de llamados al 911. Desde Seguridad señalaron que una parte importante del personal debe responder a situaciones que no necesariamente están vinculadas con delitos, como conflictos vecinales, emergencias médicas, animales sueltos o incendios, lo que también reduce la disponibilidad de efectivos para el patrullaje preventivo.

Compromiso de reforzar la prevención

Al finalizar el encuentro, desde la Secretaría de Seguridad reiteraron que mantienen abiertos los canales de comunicación con los vecinos y comerciantes para recibir inquietudes y optimizar la distribución de los recursos disponibles. Asimismo, se comprometieron a reforzar las tareas preventivas a partir de la incorporación de los nuevos efectivos y recursos anunciados por la Provincia.

Por su parte, los vecinos insistieron en que la convocatoria no responde a una bandera partidaria, sino a una preocupación comunitaria y al reclamo de poder transitar y desarrollar sus actividades cotidianas sin miedo.

Además, plantearon la necesidad de contar con información periódica sobre la situación de seguridad, los recursos disponibles y los resultados de las medidas adoptadas, con el objetivo de que el refuerzo de la prevención se sostenga en el tiempo.

De Chivilcoy