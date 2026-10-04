Km. 281: Este lunes comienzan a cambiar las alcantarillas en la ruta 5

Usuarios de la ruta nacional 5 pudieron constatar que en las próximas horas habrá de producirse un trabajo de recambio de alcantarillado en el km 281 de la ruta nacional 5, que desde hace mas de dos meses sufre una rotura y a pesar de haberse realizado trabajos en el lugar, donde se produjo pozo, causando rotura de neumáticos en decenas de automóviles, esos trabajos fueron infructuosos.

Conforme publico el medio Casares On Line, que de no mediar ningún inconveniente, en la mañana del lunes 5 darán inicio con el recambio del alcantarillado que está roto.

Trabajaran en un mano primero, por lo que el tránsito será más lento y con mucha precaución.

El lugar se encuentra señalizado actualmente y se solicita que reduzcan la velocidad y transiten con cuidado