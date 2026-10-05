Hockey femenino en Bahia Blanca: La Categoría Sub 16 de Atlético 9 de Julio tuvo un destacado torneo

Durante este fin de semana la categoria Sub 16 de Hockey Femenino del Club Atlético 9 de Julio, compirio en Bahía Blanca el Campeonato Regional de Clubes (CRC), organizado por la Confederación Argentina de Hockey, que dividió al país en Regiones, entre ellas la Regional Bonaerense, en la que intervienen los clubes de la Provincia distribuidos en siete grupos: el CRC “A” con los dos primeros del año pasado de cada Asociación (son 16 equipos) y luego los terceros en el CRC “B” (6 equipos) y así sucesivamente hasta el CRC “G”, con los últimos de las Asociaciones que participan.

Agrupado en el CRC “A” en cuatro zonas, el Club Atlético, terminó segundo en la suya, ganándole al campeón de la Asociación Cuenca del Salado 4 a 3 y a Bragado Club, 7 a 5, perdiendo con el N° 1 de B.Blanca, Sportiva, por 4 a 2.

En cuartos de final, perdió 3 a 2 con Argentino de T.Lauquen, que fue puntero invicto de su zona y terminó 4° en el CRC; y en semifinal perdió con uno de los grandes de Tandil, Los 50, que terminó 5°, por 3 a 2 y finalmente, por el 7° lugar, goleó a otro grande de Bahía, el Club Argentino, al que se impuso 5 a 1, de modo que el conjunto de 9 de Julio terminó entre los 7 mejores de la Provincia.

Formó el equipo: Indiana Abelairas, Maite Avendaño, Julia Cantero, Sofía Carranza, Sara Chiesa, Mora Delgado, Helena Di Florio, Isabella D’Elía, Charo González, Inés Ibarra, Sara Keno, Lucía Maidana, Josefina Miranda, Alma Rabenna, Clara Romero, Sara Silvera, Emilia Rosenzuaig, Matilde Vanina, Antonia Zúñiga Pírez, Francisca Zúñiga Pírez. DT Adela Beraza, PF Trinidad Iturralde, Presidente de la Delegación Juan Pablo Silvera.