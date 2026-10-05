Primera A de la LNF: Se completo la primera fecha
Este domingo 4 de octubre se completó la primera fecha del Torneo de Primera A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, luego de que la programación debiera ser suspendida durante dos fines de semana consecutivos debido a las condiciones climáticas de lluvias. El único encuentro que se había disputado previamente fue el triunfo de Deportivo San Agustín sobre Once Tigres por 1 a 0.
En cancha de El Fortín, 18 de Octubre de El Provincial, debutante en Primera A luego de conseguir el ascenso la temporada pasada, tuvo un buen comienzo al imponerse como visitante ante el local por 2 a 0.
En el estadio «Alberto Dehenen», Atlético French revirtió un gran partido que ya que el resultado no le era favorable y termino logrando una victoria antela visita de Libertad por 3 a 2.
En el Antonio Crosa, Atlético 9 de Julio se impuso ante Agustín Álvarez por 3 a 0. Los goles del conjunto albirrojo fueron anotados por Ramiro Disario, en dos oportunidades, y Nicolás Vía.
En la Fortaleza Violeta, Atlético Quiroga y Atlético San Martín igualaron 0 a 0. Fue el único empate registrado en la jornada.
Por su parte en la localidad de Patricios, Atlético Naón, ultimo campeón de la categoría, obtuvo una victoria por 4 a 2 ante el conjunto local.
Ascenso
Completando la 10ma. fecha del Ascenso, Atl. Dudignac recibió a Def. de Sarmiento, donde le gano por 6 a 3.
Síntesis de la F1
San Agustín 1 vs. Once Tigres 0
French 3 vs. FC Libertad 2
El Fortin 0 vs. 18 de octubre 2
Atl. Quiroga 0 vs. San Martin 0
Ag. Álvarez 0 vs. Atl. 9 de Julio 3
Atl. Patricios 2 vs. Atl. Naon 4
Posiciones en el campeonato
Atl. 9 de Julio 3
Atl. Naon 3
18 de Octubre 3
French 3
San Agustin 3
San Martin 1
Atl. Quiroga 1
El Fortin 0
Libertad 0
Once Tigres 0
Ag. Alvarez 0
Atl. Patricios 0
Fotos: Pasion y Goles / FM Eco 97.1
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