Municipalidad informo de un nuevo acuerdo salarial

La Municipalidad de 9 de Julio informo que ha alcanzado un acuerdo y la conformidad de la nueva paritaria con los tres gremios que representan a los trabajadores municipales. Los sueldos quedarán 1,7% por encima de la inflación acumulada del 2026.

En la reunión llevada a cabo el pasado 30 de septiembre con los gremios ATE, UPCN y el Sindicato de Trabajadores Municipales, se llegó a un acuerdo paritario que incluye el aumento del 3% (preestablecido por la ordenanza del presupuesto 2026), y el incremento del básico de un 4%. Con el último dato de inflación de agosto dado a conocer por el INDEC (que da un acumulado del 21,3%), los sueldos de los trabajadores municipales quedarán 1,7% por encima del índice de precios.

En lo que va del 2026, el sueldo básico tuvo un incremento del 24,22%, mientras que el aumento directo de bolsillo para los trabajadores fue de un 23%.

Cabe señalar que los sueldos de los trabajadores se han abonado siempre en los tiempos y las formas que la ley exige, a pesar de las dificultades económicas y la caída de los recursos locales. En este sentido, se informa que los mismos ya fueron transferidos en el día de ayer.

El objetivo central ha sido -y es- garantizar una paritaria que cuide el bolsillo de los trabajadores y así ha quedado demostrado durante todo el año. A la par de esta negociación positiva, se continúa con la segunda ronda de mesas de trabajo específicas de cada Secretaría junto con los gremios, para evaluar necesidades concretas de los trabajadores de cada área.