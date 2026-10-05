Ruta Nacional 5: La UCR provincia reclamo en 9 de Julio por la construcción de la Autovia 5

En 9 de Julio, el radicalismo presentó un amparo judicial y reclamó obras concretas para transformar definitivamente la Ruta Nacional 5 en Autovía.

La Unión Cívica Radical realizó este sábado en 9 de Julio un encuentro regional para volver a poner en el centro de la agenda una demanda que atraviesa a todo el oeste bonaerense, la construcción de la Autovía de la Ruta Nacional 5.

Bajo la consigna “La ruta nos une, el reclamo también”, dirigentes, intendentes, legisladores, concejales y representantes de distintas localidades de la región se concentraron en el cruce de las rutas Nacional 5 y Provincial 65 y posteriormente continuaron la jornada en el Comité de la UCR de 9 de Julio.

La actividad contó con la presencia del presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella; el presidente del Comité Provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín; el presidente de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti; intendentes, legisladores provinciales, concejales y dirigentes de las localidades vinculadas por la Ruta 5.

Durante el encuentro se anunció la presentación de un amparo judicial para exigir respuestas concretas, obras, mantenimiento y plazos que permitan garantizar condiciones seguras de circulación y avanzar definitivamente con la transformación de la Ruta 5 en Autovía.

Los números reflejan la gravedad de la situación: entre 2013 y 2022 se registraron 422 siniestros fatales y 521 víctimas. A eso se suman 20 personas fallecidas durante 2025 y 22 víctimas fatales en lo que va de 2026.

A la creciente siniestralidad se suma el fuerte incremento del tránsito pesado. Según los datos expuestos durante la jornada, entre 2024 y 2025 el tránsito de camiones aumentó un 14% en 9 de Julio, un 10% en Olivera y casi un 43% en Trenque Lauquen.

La Ruta 5 es un corredor estratégico para la producción, el transporte y la comunicación de una enorme región del país. Su importancia creció aún más con el incremento del transporte de cargas vinculado al desarrollo de Vaca Muerta.

La situación exige decisiones. No alcanza con anuncios ni con promesas de futuras obras. Hace falta planificación, inversión y un cronograma concreto para que la Autovía 5 sea una realidad.