Hockey Femenino: La categoria Sub 16 de Club San Martin se consagro campeón del CRC Provincial de Bahía Blanca

El Hockey del Club San Martin celebro el logro de la categoría Sub 16 femenino que durante este fin de semana compitieron del CRC Provincial, en la categoría G que se desarrollo en Bahía Blanca, y donde tras duros partidos, llegaron a la final, luego de vencer en semis con un contundente 4 a 0 ante Uncas de Tandil.

En tanto que en la final enfrentaron a CET Pinamar por 3 a 2 y se alzaron con el titulo de campeón de la categoría. Pasa las 22hs de este domingo 4, arribo a nuestra ciudad el vehículo que transporto a las jugadoras del Hockey de Club San Martin.



El equipo “Santo” fue recibido por padres, sub comisión de Hockey, además del presidente de Club San Martin, Daniel Farías, quien felicito no solo a las jugadoras, también lo hizo con el cuerpo técnico y Sub Comisión del Hockey Santo.



El equipo de San Martin estuvo integrado por su DT, Marcelo Basille, la Coordinadora del Hockey de San Martin, Prof. Jorgelina “Coli” Faure. Como jugadoras, Delfina Allan; Matilde Allan; Alma Boschiero; Mia Bulacio; María José Celiz; Felicitas Guaragna; Isabella Martorell; Felicitas Paradero Álvarez; Emma Pittattori; India Rodríguez y Juana Zarate.