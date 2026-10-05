129º Expo Rural 9 de Julio: «El tiempo dirá si la clase política es capaz de entender las necesidades del sector y de todo su entramado social»

El presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez volvió a dejar al descubierto las falencias de quienes hace política en el partido de 9 de Julio, provincial y nacional durante el discurso central de la 129ª Exposición Rural, al hacer referencia lo que requiere la ruralidad y no esta siendo respondido por quienes tienen que ejecutarla sobre la red vial rural e hídrica del distrito, siendo este uno de los principales ejes del discurso.

De la mesa principal del almuerzo, acompañando al presidente de Sociedad Rural participaron la intendente Gentile, el tesorero de CARBAP, Carlos Bilbao, el presidente de Cámara de Comercio, Diego Baztarrica, el presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudin, el vice presidente de la Filial 9 de Julio FAA, Kevin Shanly, además del Circulo de Ingenieros Agronomos, Ing. Agr. Alberto Gallo Llorente y de la Sub Secretaria de Producción Municipal, Cecilia Fusari.

Tambien desde Sociedad Rural hicieron un balance desde lo institucional, subrayando como contar con nuevos corrales de hacienda en ruta provincial 65 y Acc. Urquiza, La conformación del Ateneo Rural de jóvenes de la institución, y el trabajo con demás instituciones del distrito, y la realización de la 129º Expo Rural que deja bien en claro el esfuerzo del comercio e industria local por avanzar y lo han demostrado aquí en la exposición, dijo.

Crónica y recurrente.

Enríquez, al referirse sobre el punto central del mensaje de Sociedad Rural, señaló que fue una campaña difícil, marcada por el exceso de agua y por una conectividad vial que, según sostuvo, dejó al descubierto “la falta de manejo y planificación técnica y económica de la red vial e hidráulica”, dijo esto teniendo sentada a la Intendente Gentile en la mesa principal del almuerzo de Sociedad Rural de 9 de Julio.

El directivo gremial, destacó la participación de la Sociedad Rural en la Mesa de Emergencia, de la que formaron parte el municipio, la Provincia y, durante un breve período, representantes de la Nación. Recordó además que, tal como había planteado en la exposición anterior, la emergencia no había concluido y era necesario continuar trabajando una vez superada la instancia inicial para encontrar soluciones a una problemática que calificó como “crónica y recurrente”.

Enríquez cuestionó que la Mesa de Emergencia haya dejado de reunirse desde abril hasta el 24 de septiembre, fecha en la que las entidades fueron nuevamente convocadas. Durante ese período, explicó, la Sociedad Rural continuó trabajando y evaluando alternativas, lo que derivó en la presentación ante el Ejecutivo municipal de dos propuestas: una basada en la figura de un consorcio de caminos (FAA) y otra en una Comisión Vial (SRBJ).

Esta última iniciativa demandó seis meses de trabajo, incluyendo el análisis de distintos modelos y visitas para conocer en primera persona su funcionamiento, fue asi que el Ejecutivo municipal convoco para avanzar en una definición sobre el camino a seguir. Allí se decidió continuar trabajando sobre el proyecto de Comisión Vial.

Enríquez destacó que esta instancia permitió poner de manifiesto que las entidades gremiales locales como Coninagro, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural de 9 de Julio y productores independientes coincidían en una necesidad básica: encontrar una solución al problema de los caminos rurales.

Así comenzó a desarrollarse una mesa de trabajo para la elaboración de una ordenanza de Comisión Vial, integrada por el Ejecutivo municipal, cuatro de los cinco presidentes de bloque del Concejo Deliberante, las cuatro entidades agropecuarias y referentes del sector.

Según Hugo Enríquez, “el tiempo dirá si la clase política es capaz de entender las necesidades del sector y de todo su entramado social, que no es solamente productivo”, sostuvo Enriquez. En ese punto, remarcó que el estado de los caminos afecta a numerosos actores de la comunidad, entre ellos ciudadanos de las distintas localidades del partido, la comunidad educativa rural, trabajadores rurales, Patrulla Rural, Bomberos, transportistas, profesionales agrónomos, veterinarios y de la salud, además de contratistas rurales.

El presidente de La Rural hizo un repaso de distintas gestiones realizadas ante las autoridades provinciales de Hidráulica y la Autoridad del Agua (ADA). Recordó que los reclamos comenzaron en agosto de 2025 y que como resultado se logró una resolución provincial que permite avanzar en la regularización de canales existentes.

Tambien tuvo un renglón sobre canales que cruzan al distrito, dijo que representan una posible solución para numerosos caminos del distrito, pero que hasta el momento existían impedimentos para intervenirlos y realizar tareas de mantenimiento debido a su situación de irregularidad. También mencionó los reclamos efectuados ante la Provincia por el mantenimiento de canales principales como El Gato, Cañada de Saladillo, La Sofía, San Emilio Sur y El Mercante.

A ello sumó el pedido por la solución definitiva del denominado Nodo Bragado, una obra que, según explicó, tendría impacto sobre numerosos partidos ubicados aguas arriba, entre ellos Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, General Viamonte, Lincoln, Pehuajó, Henderson y Trenque Lauquen.

Asimismo, destacó que desde CARBAP se continúa trabajando en el estudio y rectificación del Vallimanca, cuya cuenca involucra al sur del partido de 9 de Julio. “Este no es solamente nuestro problema. Somos parte de distintas cuencas y las mismas atraviesan límites políticos”, manifestó.

Rechazo a los cambios de SENASA en la vacunación contra aftosa y eliminación de retenciones

Otro de los puntos planteados estuvo relacionado con las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Enríquez señaló que la institución continúa reclamando su eliminación total.

“Si bien valoramos el esfuerzo del Estado nacional por ir bajando las retenciones, hoy estamos trabajando con costos abiertos al mundo pero con retenciones sobre nuestros productos”, afirmó.

En otro orden recordó el impacto económico que dejo la inundación y que fue advertida por un estudio realizado a fines de 2025 junto al Círculo de Ingenieros, INTA, APRESID y CREA, a partir del cual se difundió un informe sobre el impacto económico de la inundación en el partido de 9 de Julio. Enríquez señaló que actualmente ese impacto se observa en un recorte productivo cercano al 50%.

“DAR VUELTA LA PÁGINA Y MIRAR HACIA ADELANTE”

En el tramo final de su discurso, Enríquez reflexiono sobre la situación actual del distrito. Consideró que la crisis que atraviesa 9 de Julio es consecuencia de la falta de planificación técnico-económica, de un compromiso equitativo y de políticas públicas sostenidas durante muchos años, tanto a nivel municipal como provincial y nacional.

Según sostuvo, esa situación derivó actualmente en una crisis de relevancia socio-productiva para el distrito. Frente a este escenario, planteó la necesidad de una mayor participación de la sociedad en la elaboración de políticas públicas y reclamó que esas políticas sean políticas de Estado y no partidarias.

“Hoy propongo dar vuelta la página y mirar hacia adelante de forma diferente la política vial-hidráulica y que realmente sea una política de Estado que trascienda los distintos gobiernos”, y agrego, «este cambio de enfoque debería extenderse a otras áreas para generar mayor estabilidad y previsibilidad para la sociedad y el país.

Ya casi en el final de su discurso,el presidente de la Sociedad Rural agradeció a socios, expositores y público por acompañar una nueva edición de la exposición, así como al personal de la institución por su compromiso y trabajo cotidiano. En ese orden hizo un llamado a los productores rurales a involucrarse en las instituciones dedicando tiempo a construir una sociedad con un futuro cada día más sólido y próspero”.

RECONOCIMIENTO A LA CÁMARA DE COMERCIO POR SUS 100 AÑOS

Finalmente Hugo Enriquez felicitó celebro que la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio arribara a sus 100 años de trayectoria. “Instituciones con esta historia son los pilares del crecimiento de nuestra localidad”, a lo que menciono, el desarrollo de la industria metalmecánica y el crecimiento del comercio local, y manifestó el deseo de continuar trabajando de manera conjunta para construir un 9 de Julio cada día más pujante y “volver a realzar a la Perla del Oeste”.