La FAIEA, que nuclea a los cultos protestantes con mayor tradición en Argentina, emitió un comunicado en el que reconoce que la inseguridad es “un flagelo que nos golpea con lamentables secuelas de muerte y dolor” que “no podemos ni debemos ignorar”.
Una entidad de iglesias evangelicas se sumaron a los obispos contra la baja de edad de imputabilidad
Otros rechazos
Por otra parte, la “Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia ”, una organización que agrupa a personas e instituciones a nivel nacional, decidió enviar una carta –que cuenta con mil doscientas adhesiones— a los presidentes de todos los bloques parlamentarios en la que expresan de manera tajante que “la baja de edad no es una solución y agravará los problemas que dice resolver”.
La opinión –dicen los firmantes- fue recogida entre especialistas, organismos de derechos humanos, académicos, trabajadores de la salud, educación, justicia y organizaciones sociales y comunitarias.
El gobierno confía en avanzar
El oficialismo, en tanto, asegura que tiene los respaldos necesarios para que el proyecto de reforma se apruebe el jueves próximo en la cámara de Diputados.
