Innovaciones y soluciones para toda la cadena: Desde este martes 12 y hasta el jueves 14 se desarrolla Todo Lactea 2026

Uno de los ejes centrales de la muestra, que se desarrollará en La Sociedad Rural de San Francisco, será la incorporación de tecnología aplicada al manejo integral del tambo. En este sentido, DeLaval pondrá el foco en la automatización del ordeñe, con sistemas que buscan optimizar la rutina y mejorar la eficiencia operativa. Entre ellos se destacan el sistema TSR para automatizar el pre y post sellado, las unidades Evanza, diseñadas para maximizar el rendimiento, el bienestar animal y la calidad de leche desde cada punto de ordeño; y el robot de ordeñe VMS, que introduce el concepto de ordeñe voluntario basado en datos.

A su vez, se presentarán soluciones clave para el confort y la alimentación, como los ventiladores DeLaval DDF1200 y el nuevo DDF1500, que optimizan la ventilación en los tambos, y el sistema OptiDuo, que mejora la gestión del alimento acercándolo de forma constante y eficiente.

Desde la firma Villa Nueva, adelantaron que van a participar con 3 de las 7 unidades de negocio del grupo: Con Villanueva Tech, que es la que atiende al sector del tambo con sus distintas soluciones, Villanueva Ganadera, dónde estarán con las caravanas de identificación electrónica y con Villanueva Drones, cuya principal atracción será mostrar en vivo el producto más grande de Latinoamérica.

“Además, tendremos una fuerte presencia con ADF Milking, que es la nueva generación en sistemas de ordeño inteligente: transforma cada puesto en una unidad autónoma que se adapta a cada vaca en tiempo real, asegurando un ordeño más preciso, uniforme y rentable. No es solo automatización, es control total del proceso: menos dependencia de la mano de obra, menos errores, más consistencia y mejores resultados productivos. Su innovación está en combinar tecnología, datos y biología para optimizar cada litro de leche, mejorando el bienestar animal y simplificando la operación diaria del tambo”, señalan desde la compañía.

Weizur, por su parte, llevará a la exposición la primera One Man Rotary de Waikato Milking Systems en Latinoamérica, una innovación que promete mejorar la eficiencia operativa y la sanidad animal, reduciendo la necesidad de mano de obra intensiva. “Además, dentro de la parte veterinaria, destacaremos nuestra línea reproductiva, que incluye el DIV (Dispositivo Intravaginal Bovino) de desarrollo propio, una herramienta clave para la gestión reproductiva del rodeo”, adelantaron desde la firma.

En tanto, INDIV presentará su TAMBO 360, una propuesta integral que abarca desde infraestructura hasta automatización y manejo de efluentes, con un enfoque en la planificación estratégica del establecimiento bajo estándares internacionales. “De esta manera pasamos de proveer equipos y sistemas, a desarrollar establecimientos modernos con visión estratégica, diseñados para nuestra geografía, clima y lógica de inversión, enfocándose en todo lo que ocurre fuera del ordeñe pero define el resultado: Estabulados Freestall, pistas de alimentación, corrales de espera, guacheras, ventilación, refrescado, alimentación, automatización y manejo de efluentes”, explican desde la compañía.

Nutrición animal: eficiencia desde el origen

La nutrición será otro de los pilares fuertes de TodoLáctea 2026, con desarrollos que apuntan a maximizar la eficiencia productiva desde la base.

Los Vascos introducirá su DFM líquido, una innovación en microbiología aplicada que mejora el equilibrio ruminal y optimiza la digestión, con una presentación que facilita su incorporación tanto en planta como en campo. “Es el primer desarrollo argentino de Microbios de Alimentación Directa, el producto se asienta sobre cultivos de levaduras, combinados con agregados de microorganismos beneficiosos para la salud gastro-intestinal, minerales orgánicos, vitaminas y componentes funcionales, adaptándose a todos los esquemas de producción animal, maximizando la salud y por ende la eficiencia. Se trata de un suplemento que actúa sobre el equilibrio microbiano del rumen, favoreciendo la digestión y optimizando el aprovechamiento de los nutrientes”, comentaron desde la empresa.

Por su parte, Teknal arribará con sus sustitutos lácteos para crianza artificial, promocionando su línea Quantum Promilk, que se consolida como un sustituto 100% lácteo con 21% de proteína y 16% de grasa, que garantiza alta digestibilidad. A su vez, presentará el nuevo desarrollo Quantum Promilk Gold. que refuerza el aporte energético, alcanzando un 20% de grasa, lo que lo convierte en una herramienta especialmente útil en esquemas de crecimiento acelerado o condiciones de mayor demanda. También se enfocará en su nueva línea “Balance 42”, que es un programa nutricional diseñado para acompañar a la vaca lechera, desde el preparto hasta el posparto.

Bioaromas Latinoamericana presentará Feed Up System, un enfoque multidimensional que combina tecnologías sensoriales, mejoradores de desempeño y optimización de pellet. “El programa Feed Up System ofrece una perspectiva integral de la nutrición animal. Su enfoque combina la eficiencia productiva, el bienestar animal y resultados medibles, a través de soluciones que promueven el consumo, optimizan la digestión y mejoran la conversión alimenticia”, destacan.

Otras novedades que promocionarán en la expo serán el Pelletfix y la línea Xtreme Flavors, diseñadas para mejorar la palatabilidad y la conversión alimenticia.

Supleffed también dirá presente con tecnologías como Bioenzymix, proponiendo una nueva lógica: transformar lo que antes era limitante —fibra de baja calidad, recursos subaprovechados— en una oportunidad concreta de mejora, impulsando así una nutrición que actúa desde adentro, optimizando la digestibilidad, estabilizando el ambiente ruminal y permitiendo que el animal exprese su máximo potencial. “Esto se traduce en mejores conversiones, mayor aprovechamiento del alimento y sistemas más resilientes frente a variaciones de manejo o calidad forrajera”, señalaron.

Por su parte, La Ramada Nutrición Animal exhibirá su portfolio de balanceados, concentrados y suplementos diseñados para cada etapa productiva, con programas adaptados a las necesidades específicas de cada rodeo, en los espacios 140 y 141 del Salón Verde.

También tendrá una fuerte presencia la Cooperativa Guillermo Lehmann, que dirá presente en la muestra en el marco de un año especialmente significativo, la previa de sus 75 años; donde buscará acompañar al productor y fortalecer vínculos, con una propuesta pensada para sumar valor, cercanía y proyección. “Uno de los puntos altos de nuestra presencia será el Remate Holando del último día, con salida a venta de piezas de élite”, informaron desde la cooperativa.

Además, el equipo de Nutrición Animal acompañará con su propuesta completa en el stand, acercando soluciones prácticas para distintas etapas productivas y un espacio de consulta directa con técnicos.

Genética y reproducción: precisión para mejorar resultados

El avance en genética aplicada al tambo también tendrá un lugar destacado. Select Debernardi reforzará este eje con su propuesta genética, orientada a mejorar la producción y eficiencia reproductiva de los rodeos.

Estará presente con CowManager, una herramienta de monitoreo inteligente que permite evaluar en tiempo real parámetros clave como salud, reproducción y nutrición, facilitando una gestión más eficiente del rodeo. También con su nuevo programa Select 360, una propuesta integral pensada para acompañar al productor con información y soluciones que optimizan el rendimiento del tambo. Asimismo, los visitantes podrán conocer el software Uniform-Agri, una plataforma de gestión que permite ordenar y analizar la información productiva del establecimiento, contribuyendo a mejorar la eficiencia y la rentabilidad.

Por otra parte, Semex Argentina presentará soluciones que integran collares de monitoreo, test genómicos y software para programas genéticos, junto con materiales para inseminación, alimentación y tratamientos de podología.

En la misma línea, Produgenes invita a descubrir su oferta de genética bovina. Semen Sexado para Vacas 4M High Purity, el primer calostro liofilizado 100 % bovino Calpower, el porqué de invertir en el futuro de tu rodeo con la Prueba genómica y su gran lanzamiento tecnológico que revolucionará el 2026, Farmfit, el bolo de monitoreo de salud, temperatura, bienestar, seguridad y reproducción más innovador del mercado.

Maquinaria y equipamiento: más eficiencia en cada etapa

El segmento de maquinaria mostrará avances clave para optimizar las tareas en el tambo y la producción forrajera. En este contexto se destaca Agrovillagra Lovol, con su línea de tractores oficiales de la exposición. Llegará con tractores de potencia baja y media, sobre todo orientado al trabajo en el tambo. “Llevaremos a TodoLáctea el tractor Lovol P5130, de 130 Hp, Power Shift, que es la línea Verde de la marca, porque es una novedad que acaba de ingresar para este mercado. También vamos a estar presentes con un tractor de 220 Hp, para que puedan apreciar lo que sería la introducción a la línea grande de Lovol. Por supuesto que podrán apreciar otras líneas más intermedias y chicas, desde 50 Hp hasta 150 Hp. Además vamos a estar con una pala cargadora para los tambos y toda una línea de implementos específicos para el productor lechero”, destacó Darío Villagra, referente de la firma.

Akron llevará su línea completa de mixers, esparcidores de enmienda orgánica, acoplados y cajas compactadoras, junto con tecnología de drones DJI Agras para aplicaciones de precisión. Además, sumará equipos de su unidad Terraplane, orientados a la logística interna.

Bernardin exhibirá maquinaria de las marcas Samasz y Unia, incluyendo segadoras, rastrillos giroscópicos y estercoleros, además de desarrollos propios como transportadores de rollos y carros arenadores.

En equipamientos, una de las firmas referentes que participará de TodoLáctea es Termoplast, que mostrará en su stand sus soluciones integrales para la crianza de terneros, diseñadas para sistemas intensivos modernos. “Nuestra línea incluye box compartidos para cría eficiente, refugios individuales y colectivos para intemperie, alimentadores de leche, comederos y bebederos, entre otros equipamientos”, comenta Bruno Monti, Ingeniero industrial de la firma, al tiempo que destaca: “Cada producto está pensado con foco en el bienestar animal: mejor confort, menor estrés, óptimas condiciones sanitarias y facilidad de acceso al alimento y al agua. Esto se traduce directamente en mejores índices productivos, mayor ganancia de peso y menor mortalidad”.

La empresa Hormi-Obras llevará a la expo sus propuestas en infraestructura y accesorios. «Exhibiremos nuestro bebedero autolimpiante, un cepo con puerta automática, el potro hidráulico móvil y como una novedad internacional unos divisores para camas de establos fabricados en China, especialmente diseñados para ofrecer durabilidad, confort y excelente relación precio-calidad», destacan desde la firma.

Además, en el stand se realizarán demostraciones de sus obras más representativas, como espina de pescado para tambo, comedero para feed-lot fabricado in situ, piso de hormigón rayado antideslizante especialmente diseñado para vacas (alta adherencia y durabilidad) y brete completo para manejo ganadero.

Acceso a la expo en San Francisco, en su edición 2024

Del laboratorio al tambo

Biogénesis Bagó desplegará su estrategia enfocada en la eficiencia y el acompañamiento técnico con su biotruck ubicado en el lote 27. Llevará a cabo múltiples actividades y se presentará con grandes novedades para el sector en cuanto a innovación y bienestar animal. Uno de los grandes hitos será la presentación, junto a Cowix, de FerAppease en el marco de una charla acerca del rol de este producto en el bienestar animal y el manejo ganadero. Se trata de una tecnología innovadora orientada a mejorar el bienestar animal y la eficiencia productiva mediante el uso de feromonas apaciguantes, que ayudan a reducir el estrés en los bovinos durante momentos críticos del manejo productivo.

Vetanco también estará presente en TodoLáctea, impulsando el desarrollo ruminal desde el inicio y su foco puesto en LactiproFLX Calf, una solución innovadora y única orientada a optimizar el desarrollo ruminal en terneros desde las primeras semanas de vida. Se trata de un probiótico específico que aporta una alta concentración de Megasphaera elsdenii, una bacteria ruminal clave en etapas tempranas de vida. Su objetivo es acelerar el desarrollo del rumen y mejorar la transición desde una dieta líquida hacia el consumo de alimento sólido.

Además, pondrá el foco en la salud ruminal y la crianza de terneros, destacando productos como Detoxa Plus, Rumino-Zyme y el probiótico Lactipro Calf, junto con nuevas estrategias sanitarias bajo su línea Bioinnovo.

Forrajes y semillas: base de la productividad

En el segmento forrajero, Alfalfas WL – Agvance SA destacará su portfolio de semillas de alfalfa, incluyendo la variedad WL 922 HVX RR, que combina tecnologías para mejorar la digestibilidad y el control de malezas. Además, realizará encuentros técnicos y una charla especializada sobre manejo de alfalfa en el Auditorio Forrajero de la exposición, de la mano del especialista Pablo Cattani, el miércoles 13 de mayo a las 11 hs en el Auditorio Forrajero.

Además, diferentes empresas dentro del predio de la Sociedad Rural de San Francisco estarán exhibiendo materiales forrajeros de múltiples compañías.

Industria láctea y calidad: valor agregado en origen

La transformación industrial también tendrá su espacio en la muestra. Novonesis presentará biosoluciones basadas en cultivos y enzimas para optimizar la producción de quesos y productos fermentados, mejorar el uso de sólidos y agilizar los controles de calidad. Estarán con stand en el Pabellón Lácteo, mostrando sus soluciones innovadoras que impulsan la eficiencia y contribuyen a la sostenibilidad.

También Lácteos La Ramada aprovechará el evento para lanzar su nueva línea de quesos (Tybo y Cremoso) y dulces de leche que elaborará en su planta de Villa del Rosario, además de exhibir su tradicional oferta de leche en polvo.

En tanto, Frío 21 presentará un sistema de enfriamiento instantáneo que reduce la temperatura de la leche de 36 °C a 3 °C en segundos, mejorando significativamente la calidad y reduciendo el desarrollo bacteriano.

Infraestructura y construcción: el tambo del futuro

La evolución del tambo también requiere infraestructura acorde. En este sentido, Menara Construcciones mostrará soluciones basadas en diseño 3D (BIM) y estructuras certificadas, con foco en bienestar animal y eficiencia productiva.

Por su parte, Androetto Estructuras Metálicas, con más de 40 años de trayectoria, mostrará su capacidad para desarrollar naves industriales, galpones y cámaras frigoríficas adaptadas a las necesidades del sector.

Una lechería más eficiente y sustentable

La edición 2026 de TodoLáctea se perfila como una vidriera clave para conocer hacia dónde avanza la lechería, donde las empresas mencionadas son sólo algunas con las que contará la mayor exposición láctea del Cono Sur. Habrá diferentes propuestas que integran tecnología, conocimiento y sustentabilidad en un evento ya consolidado, con récord de empresas participantes y que espera a un público específico, receptivo a integrar tecnología, conocer novedades e interiorizarse sobre los últimos adelantos para la producción en el tambo y la industria..