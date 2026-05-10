Policía comunal aprehendió a un delincuente por varios hechos cometidos en un barrio de la ciudad

La Policía Comunal de 9 de Julio informo que este ultimo sábado 9 en horas del mediodía personal Policial se constituye en Supermercado sito calle Almirante Brown entre Rojas y Reconquista, en virtud que en la vereda del citado comercio instantes antes habían sustraído un ciclomotor marca Mondial 110 cc de color azul propiedad de un cliente del lugar.

Tras información aportada por testigos, personal de Policia Comunal local logra a pocas cuadras del comercio a la aprehensión de un masculino mayor de edad domiciliado en este medio, donde se produjo el secuestro del ciclomotor sustraído frente al comercio antes mencionado.

No obstante a ello y prosiguiendo con la investigación del accionar llevado a cabo por el masculino, según informo Policía, se logró establecer que el mismo, minutos antes de sustraer el ciclomotor y del interior de un camión el cual se encontraba estacionado en calle Arce entre Mistral y Obligado sin seguro en sus puertas, había sustraído un teléfono celular marca Samsung, y luego siguiendo con su raid delictivo sustrajo con violencia de un automóvil, el cual se encontraba estacionado en calle calle Almirante Brown al 800, una batería Marca Elpra

Tras constatarse las autoridas de estos delitos, se procedió al secuestro de la totalidad de los elementos sustraídos tales como Ciclomotor, celular y batería, iniciándose en consecuencia causas por «Hurto agravado – Hurto Simple en Flagrancia y Robo». Intervención UFI Nro. 4 Departamento Judicial Mercedes.