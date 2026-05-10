10/05/2026   Deportes

Hockey Femenino: Atlético 9 de Julio gano ante 25 de Mayo

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Una gran jornada  de hockey se vivió el ultimo sábado en cancha del Club Atlético 9 de Julio,  donde los equipos millonarios recibieron a su par de 25 de Mayo.
Fue por la 5ta. fecha del Torneo de la AHCBA, donde los cuatro equipos locales ganaron ante el visitante
En medio de las bajas temperaturas y lloviznas del sábado por la mañana en Sub 14 la victoria fue de 7 a 0. A continuación, la Sub 16 y en Sub 19 por 10 a 1.
Cerro la jornada la Primera división, también el equipo de Atlético  9 de Julio ganó 5 a 0.

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