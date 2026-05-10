Hockey Femenino: Atlético 9 de Julio gano ante 25 de Mayo

Una gran jornada de hockey se vivió el ultimo sábado en cancha del Club Atlético 9 de Julio, donde los equipos millonarios recibieron a su par de 25 de Mayo.

Fue por la 5ta. fecha del Torneo de la AHCBA, donde los cuatro equipos locales ganaron ante el visitante

En medio de las bajas temperaturas y lloviznas del sábado por la mañana en Sub 14 la victoria fue de 7 a 0. A continuación, la Sub 16 y en Sub 19 por 10 a 1.

Cerro la jornada la Primera división, también el equipo de Atlético 9 de Julio ganó 5 a 0.