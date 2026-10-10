Un triste saldo mas para la ruta nacional 5: Falleció una mujer tras una colisión frontal

Conforme informo El Regional Digital en redes sociales, este viernes 9, pasada las 20hs los servicios de emergencias de Carlos Casares y 9 de Julio fueron advertidos de un accidente vial en el km 288 de la ruta nacional 5, en jurisdicción 9 de Julio y a pocos kilómetros del partido de Carlos Casares, y protagonizado por dos vehículos, cuya una primera información preliminar subraya que la colisión fue frontal.

Conforme a información policial, colisionaron un automóvil marca Renault Logan blanco conducido por una mujer, y única ocupante, quien se movilizaba desde la provincia de La Pampa, en sentido de circulación Casares- 9 de julio, e impacto frontalmente con un automóvil Ford Ka en la mano contraria con cuatro ocupantes domiciliados en la localidad de Temperley, donde una de las personas, una mujer mayor de edad (74) del sexo femenino, fallece en el lugar. En tanto que las restantes personas, fueron derivadas al Hospital Municipal «Julio Ramos» de Casares.