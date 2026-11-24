El Gobierno nacional exigió a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que impidan la realización de un homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y que apliquen sanciones a quienes promovieron la iniciativa.

El reclamo abrió una fuerte controversia con la conducción de la Facultad de Ciencias Sociales, cuya decana, Ana Josefina Arias, defendió la decisión de autorizar la colocación de una escultura dedicada al exdirigente guerrillero.

La Subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez, envió una carta al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, para solicitar que se adopten medidas administrativas destinadas a impedir el homenaje, previsto para el próximo 10 de diciembre.

En la misiva, el funcionario sostuvo que el reconocimiento a Santucho constituye una reivindicación del pasado violento del país y cuestionó que una institución pública permita homenajear a quien lideró una organización que recurrió a la lucha armada.

«No hay argumentos para realizar un homenaje a la persona que liderando el ERP cometió asesinatos, secuestros, crímenes aberrantes y actos terroristas contra el propio pueblo argentino», afirmó Álvarez.

Además, advirtió que las autoridades universitarias podrían incurrir en responsabilidades legales si se utilizaran instalaciones o recursos públicos para una actividad que, según su interpretación, glorifica actos terroristas.

Por ese motivo, exigió que se impongan las sanciones correspondientes a los responsables de la convocatoria y que la UBA informe las actuaciones administrativas y disciplinarias que eventualmente adopte.

La respuesta de la decana

La decana de Ciencias Sociales, Ana Josefina Arias, rechazó los cuestionamientos y defendió el derecho de los estudiantes a impulsar el reconocimiento.

«No me parece sensato evitar que este grupo que quiere reivindicar a un líder al que valoran y consideran no lo haga», expresó durante una entrevista con Urbana Play.

Ana Josefina Arias, decana de Ciencias Sociales de la UBA.

Arias explicó que la propuesta fue presentada por una agrupación estudiantil, a partir de una iniciativa del Colectivo Cultural Contramuro, y aprobada por el Consejo Directivo de la facultad con dos abstenciones.

Aclaró que no participó de la votación ni fue autora del proyecto, aunque respaldó la autorización para instalar la escultura en un sector del patio donde ya existen otros homenajes.

«La reivindicación por parte de los estudiantes de la militancia de los años 70 es una constante, me parece que habilita un debate, bienvenido sea el debate», sostuvo.

La funcionaria universitaria reconoció que Santucho encabezó una organización que desarrolló acciones armadas incluso durante gobiernos constitucionales, pero consideró que esa circunstancia no invalida la posibilidad de discutir su trayectoria. También aclaró que su posición no implica reivindicar la lucha armada como herramienta política en la actualidad.

Arias es licenciada en Trabajo Social, magíster en Políticas Sociales y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es profesora titular regular en la carrera de Trabajo Social y dirige proyectos de investigación vinculados a pobreza, desigualdad, políticas públicas y organización comunitaria.

Asumió como decana de la Facultad de Ciencias Sociales en 2022 y fue reelecta para continuar al frente de la institución, encabezando un espacio que agrupa a sectores del peronismo universitario, el kirchnerismo y agrupaciones de izquierda independiente.

Su padre era un marino mercante que militaba en Montoneros y es uno de los desaparecidos de la última dictadura militar.

Arias fue la segunda candidata a senadora nacional de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2025, pero no obtuvo la banca, ya que sólo ingresó quien encabezaba la lista, Mariano Recalde.

Dib