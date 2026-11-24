El Club Atlético Once Tigres se prepara para vivir una nueva edición del Torneo Tigresito, que este año tendrá un significado especial al celebrar su 10.ª edición, consolidándose como uno de los encuentros de fútbol infantil de referencia para la institución y la región.

El certamen se disputará los días sábado 5, lunes 7 y martes 8 de diciembre, y contará con la participación de las categorías 2014, 2016 y 2018, reuniendo a chicos de diferentes localidades en tres jornadas de fútbol, encuentro y compañerismo.

Esta edición contará con la presencia de instituciones de Bragado, Carlos Casares, Valdés, Los Toldos y Junín, además de una participación muy especial: el Club Atlético River Plate, que formará parte de esta décima edición, aportando un atractivo destacado al torneo.

FORMATO DE COMPETENCIA

Durante los días sábado 5 y lunes 7 se disputará la fase de zonas. Cada equipo jugará tres encuentros en esta instancia.

La clasificación determinará las copas de la siguiente manera:

* Copa de Oro: primeros de cada zona.

* Copa de Plata: segundos de cada zona.

* Copa de Bronce: terceros de cada zona.

El martes 8 de diciembre será el turno de las finales, donde se definirán los campeones de cada copa.

Desde el Club Atlético Once Tigres se trabaja en todos los detalles organizativos para recibir a las delegaciones, familias y acompañantes, buscando que esta décima edición sea una verdadera fiesta del fútbol infantil.

Diez ediciones de crecimiento, compromiso y pasión por el fútbol formativo. El Tigresito vuelve a reunir a la región en Once Tigres.