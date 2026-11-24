El despliegue nocturno y las pruebas en el asfalto

Las escenas registradas por las cámaras corporales de los inspectores durante las jornadas nocturnas reflejan la dinámica de los controles en el asfalto. Frente al pedido de los agentes de soplar de manera continua en el alcoholímetro, las pantallas digitales fueron encendiendo sus alertas rojas con mediciones variadas que incluyeron registros de 0,42, 0,60, 0,76, 0,93 y hasta 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante la inminencia del test, algunos automovilistas intentaron ganar tiempo consultando si podían beber agua antes de realizar la prueba, pero los fiscalizadores procedieron con el protocolo habitual y recordaron en cada intervención la vigencia de la tolerancia cero en toda la provincia.

Operativos en la Costa Atlántica: Pinamar y Villa Gesell

El despliegue territorial tuvo su punto de mayor volumen en Pinamar, sobre el kilómetro 393 de la Ruta Provincial 11, donde se fiscalizaron 510 vehículos y se confeccionaron ocho actas de infracción. En ese corredor atlántico se retuvieron seis licencias y se detectaron ocho conductores alcoholizados, destacándose dos graduaciones elevadas de 1,28 y 1,34 g/l. Por su parte, en Villa Gesell se inspeccionaron 354 rodados que arrojaron cinco infracciones, cuatro licencias retenidas y cuatro resultados positivos, entre los que sobresalieron dos marcas de 1,21 y 1,49 g/l, siendo esta última la más alta de todo el fin de semana.

El balance oficial sobre la prevención vial

Al evaluar el balance de las jornadas, el ministro Martín Marinucci subrayó que la seguridad vial no se construye únicamente mediante la sanción, sino también a través de la educación, la conciencia ciudadana y un Estado presente que asume la responsabilidad de cuidar a la población. Asimismo, el funcionario destacó que el trabajo articulado con organizaciones como Estrellas Amarillas permite generar un cambio cultural profundo al momento de ponerse frente al volante, reafirmando que cada vida protegida representa el verdadero objetivo de estas políticas preventivas en las rutas y caminos bonaerenses.

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