En línea con su compromiso con el desarrollo sustentable del ecosistema lácteo, La Serenísima recibió a más de 30 productores, tamberos y equipos de trabajo en su complejo industrial de General Rodríguez. El encuentro estuvo destinado a establecimientos que llevan adelante diferentes iniciativas de mejora, con el objetivo de compartir los principales resultados logrados durante 2026 y delinear las perspectivas de trabajo para 2027.

Para llevar adelante los programas de bienestar animal y huella de carbono, la compañía cuenta con un equipo técnico especializado que realiza relevamientos integrales en cada tambo, analiza los datos obtenidos, entrega una devolución personalizada y diseña propuestas de mejora.

Durante la jornada se presentaron los hitos consolidados entre 2022 y 2026 en materia de capacitación, cercanía y generación de herramientas para el sector. En este período, el equipo realizó más de 3500 visitas a tambos en más de 5 provincias -recorriendo más de 160.000 kilómetros anuales y relevando más de 165.000 indicadores-, impulsó más de 85 proyectos técnicos personalizados en más de 15 líneas de trabajo y generó más de 40 espacios de vinculación con el sector, entre jornadas zonales, webinars y eventos. Asimismo, desarrolló 8 cursos asincrónicos para operarios en la plataforma de capacitación de La Serenísima, con más de 300 inscriptos, y brindó 32 charlas en escuelas con más de 800 participantes.

Además, el encuentro contó con la participación especial del Ing. Agrónomo Ezequiel Layana, quien brindó la charla «El desafío y la potencialidad de construir equipos de trabajo en el tambo». Su disertación propuso un espacio de reflexión sobre el impacto del trabajo colaborativo en la dinámica diaria, las herramientas para motivar a las personas y la construcción colectiva como motor para potenciar tanto el desarrollo personal como la productividad de las empresas agropecuarias.

“Los resultados que compartimos hoy son el reflejo del trabajo conjunto con los productores y sus equipos. Queremos seguir acompañándolos de cerca para potenciar todo lo que cada tambo puede lograr”, afirmó Lucas Lázzaro, Gerente de Desarrollo de Abastecimiento Lácteo de La Serenísima.

Con este encuentro, La Serenísima reafirma su compromiso de trabajar en sintonía con los productores y sus equipos, impulsando la innovación, la formación continua y el seguimiento técnico para construir una lechería cada vez más eficiente, responsable y sostenible en todo el país.