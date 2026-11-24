Si algo caracteriza al Gimnasia del Pata Pereyra es la efectividad. Un equipo acostumbrado a convertir al menos un gol por partido sin importar las circunstancias del mismo. En esta ocasión, ante Newell’s por los octavos de final del Clausura, cuando no lograba tener la posesión y esperaba muy replegado en su campo, sacó una contra letal.

Un gol que tuvo de todo y que contó con una precisión pocas veces vistas en el fútbol argentino. Miramón robó y se encargó de la conducción, trasladando muchos metros y gambeteando a pura cintura en el circulo central. Tocó par Azumendi bien abierto y el delantero, con tiempo, sacó un buen centro para la llegada solitaria de Janson.

Algo exigido, y en lugar de intentar rematar al arco, el ex Boca la bajó de taco con mucha sutileza y la dejó servida para Nacho Fernández, que llegó solo de frente al arco y con todo a su favor. El capitán, como no podía ser de otra manera, no falló. Inclinó levemente su cuerpo hacia su derecha para abrir bien el pie izquierdo y definió con mucha categoría.

De esta manera, el Lobo se puso en ventaja ante la Lepra y el Bosque estalló de la euforia. En su partido número 128 con la camiseta tripera, Nacho Fernández llegó a los 22 goles. Lleva cuatro en el semestre y siete en el año, además de otras siete asistencias. Aporte fundamental para el ídolo de Gimnasia.

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