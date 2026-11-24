La Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a participar de una nueva edición del Festival de Compras, que se realizará el martes 8 de diciembre, con una propuesta que combinará promociones comerciales, gastronomía y música en vivo.

La actividad tendrá lugar sobre las avenidas San Martín y 25 de Mayo, en el horario de 16:30 a 23 horas, y contará con la participación de emprendedores y comercios locales que ofrecerán productos en promoción.

Además, los vecinos podrán disfrutar de un patio de comidas y espectáculos musicales en vivo, en una jornada pensada para compartir en familia y recorrer las propuestas de los productores y emprendedores de la ciudad.

La iniciativa busca promover el comercio local, generar espacios de encuentro y acompañar el crecimiento de quienes apuestan por sus proyectos en Nueve de Julio.

La invitación es abierta a toda la comunidad para disfrutar de una tarde diferente y elegir apoyar a los emprendedores locales.