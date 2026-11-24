Se disputo desde el pasado viernes 20 y hasta este domingo 22, en la ciudad de Trenque Lauquen, un nuevo torneo de Newcom, en esta oportunidad para la Categoría Mixta +50, y de la que participo el equipo del Club Atlético 9 de Julio.

Tras tres intensas jornadas de competencia, bajo la organización de la Federación de Vóley de Argentina (FEVA), a traves de la Secretaría Newcom y que contó con la participación de 16 equipos de las provincias que cuentan con los mejor ubicados en el ranking nacional, que lidera precisamente el Club Atlético.

En la segunda jornada, Atlético 9 de Julio ganó ante los Los Cardales 15 a 10 y 15 a 11, perdió con el Club Vélez Sarsfield, de Chajarí (E.Ríos) 15 a 12 y 15 a 10 y venció al de Lamarque (Río Negro), pasando así a la última jornada, del domingo 23, entre los clasificados y haciendo valer su posición en el ranking y la experiencia, el equipo de 9 de Julio se impuso al equipo de Puerto Madryn (Chubut) 17 a 15 y 15 a 9; en semifinal venció al de la ciudad de Puerto Rico (Misiones) y en la final se tomó la revancha contra los Entrerrianos, imponiéndose 17 a 16 y 15 a 5 y logrando así el título de campeón Nacional, manteniéndose entonces, en el primer lugar en el ranking del País.

El equipo campeón estuvo integrado por Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Diego Diez, Ruben Neri, Daniel Rodríguez, Marcelo Dicásolo, Marcelo González, Adrián Spalla, Oscar Spalla. DT Susana Reale.