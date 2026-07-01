Un transporte protagonizo un accidente vial y volco toda su carga de maiz en la ruta

Un nuevo hecho de siniestralidad vial se produjo este martes 30 de junio en el cruce de las RN 226 y RN 33, cuando un transporte de carga con maiz en grano volco y su carga quedo esparcida en parte sobre la cita asfáltica.

Se trata de un camión marca Fiat 619 el que acarreaba un acoplado tipo batea e intentaba doblar desde la RN 33 hacia la RN 226, y si bien se desconocen las causas de la maniobra el vehiculo tras volcar, quedó ocupando buena parte de la traza en ambas rutas, cruzado entre las dársenas, con los granos, en su totalidad, en el piso.

Esta situación obligó a la inmediata intervención de los bomberos y personal policial, para advertir y controlar el tránsito, además de limpiar, en la medida de las posibilidades la carga a fin de evitar otros inconvenientes.

El camión sufrió la rotura del eje trasera, viendo afectada al menos una de las gomas, que es donde apoyó el acoplado al volcarse.