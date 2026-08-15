Grave accidente en Ruta 188: una mujer fallecida y varios heridos

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 207, donde estuvieron involucrados un camión Volkswagen y dos automóviles Toyota: un Corolla y una Wish.

De acuerdo a la información recabada sobre la mecánica del siniestro, el Toyota Corolla, conducido por una mujer de 60 años, habría intentado sobrepasar al camión Volkswagen, que circulaba en el mismo sentido. Durante la maniobra se produjo un roce o impacto lateral con el camión y, posteriormente, el Corolla colisionó de manera frontal contra un Toyota Wish que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, la conductora del Toyota Corolla falleció en el lugar. Su acompañante, una mujer de 33 años, sufrió escoriaciones leves y fue trasladada al Hospital Municipal.

Por su parte, los siete ocupantes del Toyota Wish, de nacionalidad paraguaya y oriundos de Caaguazú, fueron trasladados al nosocomio local con heridas de distinta consideración. Entre ellos se encontraban un hombre de 58 años y una mujer de 44 años. Una de las personas sufrió una fractura en uno de sus miembros inferiores.

El conductor del camión Volkswagen, un hombre de 63 años, es oriundo de Intendente Alvear.

A las 21:45 horas se hicieron presentes en el lugar personal de Policía Científica y el ayudante fiscal de Lincoln, quien dispuso que continúe el corte total de la Ruta Nacional 188, con desvío del tránsito por caminos rurales.