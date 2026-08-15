El Comité UCR 9 de Julio desarrollo su primer plenario, con la mirada puesta en 2027.

El Comité de la Unión Cívica Radical de 9 de Julio realizó esta semana el primer Plenario de la nueva conducción, dando inicio a una etapa de trabajo, difundieron en una gacetilla.

Conforme se conoció, durante el encuentro, el presidente del Comité, Juan Mondelli, dio la bienvenida señalando, “Vamos a trabajar para que la UCR vuelva a ser una opción de gobierno en 2027”, con la convicción de que el radicalismo debe estar cerca de cada vecino, de cada barrio y de cada localidad», dijo al momento de abrir el plenario socialista.

Dentro del orden del día, los concejales de UCR 9 de Julio brindaron su informe de gestión, destacando la presentación de 65 proyectos y el compromiso de continuar con las recorridas por la ciudad y las localidades, escuchando las necesidades de los vecinos.

Tambien brindo un informe de la Convención Provincial desarrollada en la ciudad de La Plata la pasada semana, donde el Convencional Diego Spinetta informó sobre el desarrollo de la misma.

También detallaron que se conformo la Mesa Ejecutiva del Comité local, de acuerdo con lo establecido por la Carta Orgánica.

Finalmente manifestaron la UCR 9 de Julio comienza esta nueva etapa con entusiasmo y la mirada puesta en el futuro. El desafío es grande, pero también lo es la esperanza de volver a construir una alternativa de gobierno para todos los nuevejulienses.