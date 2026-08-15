A 100 años del natalicio de Jesus Abel Blanco, realizaran un homenaje

Este jueves 20 de agosto el Partido Justicialista de 9 de Julio impulsara una serie de acciones con motivo de dar homenaje a quien fuera intendente del partido de 9 de Julio, también diputado, Jesus Abel Blanco, al arribarse a los 100 años de su natalicio.

En ese marco en una gacetilla, el PJ local invita a la comunidad del partido de 9 de Julio a homenajear a Jesús Abel Blanco, figura ilustre de la vida política de 9 de Julio y un hombre que dejó una huella profunda en nuestra comunidad», resaltaron en la comunicación.

En ese orden recordaron que «su obra y su legado siguen vivos en cada rincón de 9 de Julio y en quienes creemos en la política como una herramienta para transformar la realidad».

Dentro de las actividades a desarrollarse, a las 15:30hs habrá una ofrenda y colocación de placa en el Cementerio local. A las 17hs se realizara una misa en Iglesia Catedral y cerrara el homenaje con un acto en sede del Sindicado de Luz y Fuerza, a las 18:30, donde se recordara a la persona de Blanco.

«Invitamos a la comunidad a las actividades a realizarse en su homenaje y a participar del acto central, donde nos encontraremos compañeros, compañeras, vecinos y vecinas para recordar su trayectoria, compartir su historia y mantener viva su memoria», puntualizaron.