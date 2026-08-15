Amenaza en un colegio de Haedo: dejaron un sobre con una bala y un mensaje contra los viajes de egresados

Un mensaje más que intimidatorio sorprendió a la comunidad educativa de un colegio de la localidad bonaerense de Haedo: en el ingreso al establecimiento encontraron un sobre que contenía una bala calibre 9 milímetros y un mensaje en el que exigían suspender los viajes de egresados.

El paquete fue encontrado por personal del instituto Cristo Obrero, en el partido de Morón. La Justicia analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a la persona que dejó el proyectil para determinar, además con qué intención llevó a cabo la amenaza.

«Advertencia Nº 1. Señores directivos: tendrán que tomarlo muy en serio x que no estamos jodiendo. Los viajes de egresados tienen que ser suspendidos por razones serias. Si no se cancela los directivos tendrán consecuencias. Habrá sorpresas y sorprendidos», se lee en el papel escrito con fibra verde, dirigido a los directivos de la escuela, que publicó el sitio Primer Plano Online.

El mensaje completo difundido por el sitio Primer Plano online. https://primerplanoonline.com.ar/

La directora dio aviso a la policía y el caso quedó en manos de la Fiscalía N°7, a donde se presentó el representante legal del colegio mientras se evalúan las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad de alumnos, docentes y trabajadores.

Preocupación

La presencia del proyectil aumentó la preocupación por las características de la intimidación. A diferencia de otras amenazas recibidas anteriormente por establecimientos educativos, esta vez el mensaje estuvo acompañado por una munición real sin disparar.

El colegio Cristo Obrero ya había atravesado episodios similares durante la ola de amenazas que afectó a distintas escuelas. En aquellos casos, las intimidaciones habían sido realizadas principalmente por teléfono y obligaron a intervenir a la policía y a las autoridades municipales.

Ahora, los investigadores también intentarán establecer por qué el mensaje hace una referencia específica a los viajes de egresados. Una de las hipótesis que deberá analizarse es si existe algún conflicto relacionado con la contratación o promoción de empresas que ofrecen esos servicios a los estudiantes, aunque por el momento no hay elementos que permitan determinar el origen de la amenaza.