«Tres Generaciones Cantan», convoca para hoy sábado 15 en el Salón Blanco

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Cultura organizo e invita a la comunidad al primer encuentro coral “Tres generaciones cantan”, que se realizará hoy sábado 15 de agosto a las 19.30 horas en el Salón Blanco Municipal.

La propuesta contará con la participación del Coro Municipal Infanto Juvenil “Santa Cecilia”, dirigido por David Maccagnani, junto a los alumnos del Taller de Música II de la E.E.A. N°1.. Además, como invitados especiales de esta primera edición, estarán presentes el Coro Vocal Ever, dirigido por Kiti Latini, y el Coro Polifónico de 9 de Julio, dirigido por Pablo Giangrante y codirigido por Claudia Cobián.

El encuentro busca generar un espacio de integración y disfrute donde niños, jóvenes y adultos compartan la pasión por el canto coral, celebrando la música como una herramienta de encuentro entre generaciones. La actividad es gratuita y forma parte de las propuestas culturales impulsadas por el municipio para acercar la música y el arte a toda la comunidad.

El Coro Municipal Infanto Juvenil “Santa Cecilia” funciona durante todo el año en el Salón Blanco Municipal y mantiene abierta la incorporación de nuevas voces de entre 6 y 30 años.