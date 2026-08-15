El CUN y la CEyS Mariano Moreno llevan adelante acciones conjuntas para estudiantes en La Plata
La CEyS Mariano Moreno difundió en sus redes sociales acerca de una reunión dada esta semana entre el presidente del Consejo de Administración, Matías Losinno y del presidente del Centro Universitario Nuevejuliense (CUN) en la ciudad de La Plata, Federico Bellini, y a quien también se sumo el Concejal Ignacio Palacios.
Conforme se conocio la reunión se realizó luego de la visita que la CEyS llevó adelante en la ciudad de La Plata, donde pudo conocer de cerca la realidad de la institución y sus necesidades.
Entre los temas abordados estuvo especialmente la situación edilicia del CUN, además de otras cuestiones importantes que requieren trabajo conjunto y articulación para seguir fortaleciendo este espacio fundamental para los estudiantes de nuestra ciudad, entre ello beneficios para los estudiantes asociados a la CEyS, en poder utilizar el servicio de Telemedicina, y entre ello contar con servicio de farmacia en La Plata, comento Losinno.
Por su parte Bellini agradeció en primer lugar la visita a la Casa del CUN en La Plata, además acerca de los beneficios de la Cooperativa, siempre suma para los chicos que son becados.
Desde la Cooperativa, remarcaron que el CUN es una herramienta clave para que más jóvenes puedan acceder a la educación universitaria, y acompañarlos también es construir oportunidades para nuestra comunidad.
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