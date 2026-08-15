El CUN y la CEyS Mariano Moreno llevan adelante acciones conjuntas para estudiantes en La Plata

La CEyS Mariano Moreno difundió en sus redes sociales acerca de una reunión dada esta semana entre el presidente del Consejo de Administración, Matías Losinno y del presidente del Centro Universitario Nuevejuliense (CUN) en la ciudad de La Plata, Federico Bellini, y a quien también se sumo el Concejal Ignacio Palacios.

Conforme se conocio la reunión se realizó luego de la visita que la CEyS llevó adelante en la ciudad de La Plata, donde pudo conocer de cerca la realidad de la institución y sus necesidades.