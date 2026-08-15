La 97° Expo Rural de Bolívar ya está en marcha: Esta semana anunciaron todo lo que tendrá la gran fiesta del campo

Con stands completamente agotados, entrada libre de lunes a sábado, propuestas ganaderas, charlas técnicas, shows musicales y el regreso de las aves, Bolívar se prepara para vivir nueve días a pura producción y tradición.

La Sociedad Rural de Bolívar presentó oficialmente la 97° Exposición Rural, que se desarrollará del 5 al 13 de septiembre. Con entradas gratuitas de lunes a sábado, dos domingos con grandes espectáculos, una amplia propuesta comercial, charlas, campeonatos de las grandes razas y la vuelta de las aves, la institución ya tiene todo listo para una nueva edición.

La cuenta regresiva comenzó. A pocos días del inicio de la 97° Exposición Rural de Bolívar, la Sociedad Rural presentó esta mañana todos los detalles de una nueva edición de la tradicional muestra, que se llevará adelante del 5 al 13 de septiembre. La conferencia estuvo encabezada por la vicepresidenta de la Sociedad Rural de Bolívar, Ana Lisa Leonetti, y el secretario de la institución, Alejandro Tamborenea, quienes repasaron las principales actividades, espectáculos y novedades que tendrá este año una de las fiestas más importantes del calendario bolivarense.

Una Expo con todos los espacios ocupados

Uno de los datos destacados durante la presentación fue la fuerte demanda de espacios comerciales. Según explicó Tamborenea, prácticamente todos los stands ya están alquilados, tanto en el interior como en el exterior del predio,“tenemos todo cubierto adentro y afuera”, señaló, y explicó que actualmente quedan solamente dos espacios exteriores disponibles, mientras que existe una lista de espera de expositores interesados.



Desde la organización remarcaron que, si bien se prioriza a los comercios y emprendimientos de Bolívar y a quienes participaron en ediciones anteriores, también existe una importante demanda de empresas y emprendimientos de otras localidades.

Cena show de alto nivel para el segundo sábado

El sábado 12 de septiembre, la Sociedad Rural organizó una cena show que tendrá como protagonista a Anita Martínez, reconocida humorista, quien presentará su propuesta de stand up. “La idea es descontracturar, divertirse, reírse y pasarla bien”, explicó Leonetti al referirse al espíritu de la noche. Después del show habrá baile con la animación del DJ Juanjo Sánchez. La tarjeta tiene un valor de $60.000 e incluye la cena y el espectáculo. Ya se encuentra a la venta en la Secretaría de la Sociedad Rural y también puede adquirirse a través de integrantes de la Comisión Directiva.

Dos domingos, dos grandes espectáculos y dos motos

Como todos los años, los domingos serán protagonistas de la programación. La entrada será gratuita de lunes a sábado y se cobrará únicamente los domingos. El primer domingo tendrá un valor de $25.000, mientras que el segundo será de $20.000. El ingreso es gratuito para menores de 13 años. Además, la compra de cada entrada permitirá participar del sorteo de una moto por domingo, siempre que el ganador se encuentre presente al momento del sorteo. Los premios serán dos Gilera Sahel 150, quedando el patentamiento a cargo de cada ganador.

El primer domingo tendrá lugar la tradicional jineteada que en esta oportunidad la animación estará a cargo de Gustavo Andrade con la colaboración de Salinas Grandes, luego del acto protocolar de la Cámara de Comercio e Industria. El segundo domingo llegará una propuesta especialmente convocante: un entrevero de tropillas con la participación de 16 tropillas, entre ellas algunas que estuvieron presentes en Jesús María. Entre los protagonistas estará la tropilla de Franco González, de Pirovano, quien llegará acompañado por su hijo y presentará además una tropilla de petisos, en esta ocasión la animación estará a cargo del reconocido animador de fiestas criollas Milton Pino. Antes del entrevero se realizará una prueba de ovejas y perros pastores, una propuesta novedosa que permitirá al público observar de cerca el trabajo y la habilidad de estos animales. El cierre será con un gran desfile de instituciones y numerosos caballos, poniendo el broche final a la exposición.

Gastronomía, música y artistas locales

El tradicional Patio de Comidas también tendrá actividad durante toda la Expo. Según adelantaron desde la organización, habrá espectáculos todas las noches, con una fuerte presencia de artistas locales y algunas propuestas de mayor convocatoria durante determinados días de semana. La idea es que el sector gastronómico vuelva a convertirse en uno de los puntos de encuentro de la muestra, combinando comida, música y entretenimiento.

14 charlas y cuatro grandes ejes

El ciclo de capacitaciones también ocupará un lugar central. En total, ya se encuentran confirmadas 14 charlas, con cuatro encuentros principales vinculados al clima, la economía, la ganadería y la agricultura. A estas propuestas se sumarán distintas charlas complementarias y, como todos los años, continuará el tradicional ciclo del INTA, previsto para el miércoles. Entre las conferencias destacadas estará la de Leonardo De Benedictis, y habrá un especialmente dedicada al clima, un tema que vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de la exposición.

Educación financiera para los jóvenes

Uno de los puntos destacados será la charla destinada a estudiantes de escuelas secundarias. El martes 8 de septiembre a las 9 horas, el economista e influencer Martín Monteverde, egresado de UADE, brindará una charla de educación financiera. La actividad se viene trabajando desde el año pasado junto a Jefatura Distrital de Educación y a Adriana Diez, representante de Edu CARBAP en Bolívar. Leonetti explicó que la elección del tema surgió a partir de las necesidades planteadas desde el ámbito educativo, especialmente frente a las dificultades que atraviesan muchos jóvenes para administrar su dinero y al crecimiento de situaciones vinculadas con las apuestas online y el endeudamiento. “Es necesario trabajar en conjunto con Jefatura Distrital porque por ahí nosotros planteamos un tema y hoy los chicos necesitan otra cosa”, explicó.

Vuelven las aves a la Expo

Otra de las novedades importantes será el regreso de las aves, que no habían podido participar en las últimas exposiciones debido a una resolución de SENASA. Este año, la Sociedad Rural recibió nuevamente la habilitación y las aves volverán a formar parte de la muestra, recuperando uno de los atractivos tradicionales para el público.

Una exposición que vuelve a apostar por la producción

La 97° Expo Rural también contará con la realización de la Nacional de Shorthorn, la Bonaerense de Angus, concursos de equinos, cerdos y ovejas, además de la prueba de mansedumbre.

También habrá presencia institucional del Municipio, mientras que el Museo permanecerá abierto durante la exposición.

En los tradicionales kioscos estarán nuevamente instituciones locales como el Hospital, Casariego, Indios y la Escuela N° 1.

Con una fuerte participación comercial, una agenda renovada de espectáculos, actividades para toda la familia, propuestas productivas y educativas y el regreso de las aves, la Sociedad Rural de Bolívar se prepara para una nueva edición de la Expo. Del 5 al 13 de septiembre, Bolívar volverá a encontrarse con una de sus tradiciones más importantes: nueve días para mostrar, producir, aprender, compartir y disfrutar de la gran fiesta del campo.