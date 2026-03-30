Un trágico accidente vial deja como saldo cuatro personas masculinas fallecidas

En la noche de este lunes 30 siendo las 21:55 el servicio de Emergencia de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio fueron alertados de un accidente vial en ruta nacional 5 km 294 casi en el limite con Carlos Casares donde colisionaron un camión y un automóvil, cuyo saldo fue el fallecimiento al momento de la colisión de cuatro personas masculinas que se movilizaban en el automóvil, tras impactar de manera frontal con el transporte.

En el lugar trabaja Bomberos Voluntarios de 9 de Julio a cargo del Jefe del Cuartel, Comandante Sergio Fernández, Bomberos de Carlos Casares, Policía Vial Destacamento 9 de Julio, Personal de la empresa de Peaje y el servicio de Emergencia del Hospital Julio de Vedia.

Primeros datos del accidente

Información a la que accedió El Regional Digital, de fuentes presentes en el lugar, indican que dos transportes que se movilizaban en el sentido 9 de Julio-Casares, y que tenían destino la provincia de Neuquén, uno de ellos muerde la banquina en el lugar, y al querer controlar el vehículo, se produce por parte del acoplado el efecto tijera. En la mano contraria un automóvil, en principio un Renault Koleo intenta esquivar y realiza una maniobra, por lo que se va también al préstamo de la banquina contraria, y al querer subir a la cinta asfáltica, colisiona de frente con el segundo transporte, por lo que se produce el fatal accidente con la muerte de los cuatro ocupantes del automóvil, mientras que el transporte termina volcando con sus cuatro ruedas hacia arriba en la cuenta del lugar.

El cuadro de situación es indescriptible señalo la fuente consultada, en especial en como quedo el automóvil y los cuerpos ocupantes del auto.

Por el momento se encuentra el transito totalmente cortado a los conductores que pasan por el lugar. Se desconoce aun la identidad de las personas fallecidas y de los conductores de ambos camiones.

Ampliaremos con informe policial

Fotos Carina Muccio / La Trocha Digital