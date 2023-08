Un productor rural de 9 de Julio vive una odisea, tras sufrir el robo de 60 vacas en su campo

El pasado 31 de julio el CPR 9 de Julio informo del esclarecimiento de un abigeato producido en horas de la madrugada del domingo 30 y por el que fueron aprehendidos dos masculinos. En el informe policial se dio cuenta que habían sustraído unos 20 animales vacunos en un establecimiento del cuartel Fauzon en el partido de 9 de Julio.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció por parte del productor damnificado, Matías Marconi, que no eran solo 20 animales. Al hacer el recuento de animales, son 60 los vacunos faltantes, todas vacas preñadas y siete vaquillonas.

Al respecto el productor en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer dio cuenta de la situación vivida y la desesperación de esas vacas faltantes no aparecen, valuado el robo en al menos unos 20 millones de pesos.

Marconi junto a su esposa, son pequeños productores, y si bien su labor profesional es la salud, sus ganancias las vienen invirtiendo en la producción ganadera desde hace unos años, y ven que con esta situación están perdiendo todo lo invertido, aseguro en la entrevista radial.

El productor comento que tras ser advertido de la situación por un vecino es que observa que el ganado robado fue arreado por la continuación de la calle 25 de mayo y que conecta con ruta provincial 65 y lo ingresaron a campo traviesa por el campo que pertenece al Aero Club 9 de Julio, y tras seguir las huellas, describió que los animales estaban en una quinta cerca y donde observa parte de sus vacas Angus coloradas, por lo que dio aviso al CPR 9 de Julio, tras la toma de la denuncia y la aprobación de la UFI interviniente, en horas de la tarde se pudo ingresar al predio rural, justo cuando las 11 vacas restantes estaban siendo cargadas en un camión, explico Marconi.

La victima lamento la situación y volver a recuperar esto es imposible, somos médicos en Capital, y si bien tenemos nuestro sueldo, el campo lo venimos trabajando desde hace 11 años, y lamentablemente este señor que nos robó, tenía tobillera ya que había cometido otros delitos, y tiene todo un grupo de gente, entran por la noche a caballo, rompen los alambrados y luego lo vuelven a reconstruir como que nada paso, expreso.

Marconi también puso el acento en que no hay ninguna cámara de seguridad que registre por donde hayan pasado 4/5 camiones chasis, con 50 vacas, es increíble de no entender. Hace tres semanas que estoy esperando y no la hay, aseguro por parte de la justicia y de las autoridades.

El productor, para que esto no quede en la nada ha contratado un asesor legal penalista, para lograr una indagatoria más profundo y conocer a donde fueron las 50 vacas restantes, expreso y no deja de preguntarse, alguien tiene que saber algo.

Matías Marconi agradeció a Sociedad Rural de 9 de Julio por ocuparse y ayudarlos en esta situación.

El informe de Prensa de la Fiscalia

Dos detenidos por robo de ganado

Se llevó a cabo la aprehensión de dos sujetos, tras la comisión de un delito de robo de hacienda en la localidad de Nueve de Julio.

En la jornada del sábado 29 de julio último, en horas de la noche, dos sujetos ingresaron a caballo a una estancia ubicada en Cuartel IX de Fauzón, partido de Nueve de Julio; para luego arrear 25 vacas Aberdeen Angus coloradas señaladas hasta otro campo (que resultó ser de uno de los ahora imputados). Al día siguiente, el propietario del ganado realizó la correspondiente denuncia.

Por el hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 – a cargo del Dr. Luis Carcagno – y la Ayudantía Fiscal de la localidad – encabezada por el dr. Horacio Capurro – y se impartieron las directivas que llevaron a tareas investigativas, logrando dar con información relevante en cuanto a la autoría del ilícito. Así, entre el relevamiento de huellas dejadas por el ganado arreado, y el reconocimiento de los animales por parte de la víctima, en el marco de las facultades que le son propias, el fiscal dispuso un allanamiento en el establecimiento rural donde se encontraban los vacunos. Allí se encontró a un productor agropecuario – dueño del lugar – y un comerciante que había llegado al lugar en un camión Scania, atracado para la carga de ganado que se encontraba en el corral. Cabe destacar que en dicho depósito se encontraban once vacas propiedad de la víctima.

Seguidamente se procedió al secuestro de las once vacas para ser restituidas a su propietario, el camión, varias pertenencias y la aprehensión en la urgencia de los dos sujetos que se encontraban en el lugar.

Los imputados (un productor agropecuario de 45 años y un comerciante de 52 años oriundo de la localidad) comparecieron ante el agente fiscal en el marco de la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal en la jornada de este martes 1° del corriente. Fue por el delito de “Abigeato agravado por ser de cinco o más cabezas de ganado mayor y por utilizarse un medio motorizado para su transporte y dedicarse a la crianza y cuidado de ganado en concurso ideal entre sí”.

Fotografias: CPR 9 de Julio