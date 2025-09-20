Un productor de 9 de Julio vuelve a exponer la problemática que genera no contar con caminos rurales

Los planes de siembra temprana de maíz son contado con los dedos, esto por un lado la napa esta muy alta en muchos lotes, pero lo que mas dificulta ingresar a un lote para la siembra del cereal, es que los contratistas y productores no cuentan con caminos para poder transitar con los equipos de siembra y los insumos para sembrar.

Desde El Regional Digital ya habíamos hablando con el productor Raúl Daguerre en el mes de julio, donde junto a el y otros productores recorrimos la situación al sur de Dudignac. La situación de hídrica prosiguió complicando con mas lluvias e ingreso de la masa de aguas al distrito, afecto seriamente lo que hasta hace dos meses era meramente transitable.

Durante la jornada que realizo Sociedad Rural Argentina en 9 de Julio el pasado 9 de septiembre, Daguerre asistió al encuentro y en el dialogo con El Regional Digital, compartio que cuenta con dos lotes en Dudignac y El Tejar y no se esta llegando a ninguno de los dos, ya que no hay ningún camino de tierra.

Venimos de marzo, abril con agua. La segunda lluvia fuerte ya se nos complicó y El Tejar, aguante un poquito mas pero se empezó a complicar. Esto genero que lo que pensaba hace meses sembrar trigo en El Tejar tuvo que desistir en hacerlo.

Daguerre no tiene los dos campos ciento por ciento con agua. El tema es llegar, no se tiene caminos, asegura.